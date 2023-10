Victoria Lafora.- Tensa espera en el PP

MADRID, 22 Oct. (OTR/PRESS) -

Mientras en Moncloa dilatan las negociaciones con los independentistas, a la espera de que aflojen sus exigencias, en el PP crecen los nervios ante el anuncio de cambios en la dirección. Núñez Feijoo anunció en una entrevista que haría "ajustes" y, a partir de ese momento, portavoces parlamentarios, cargos de Génova y responsables de área, se preguntan si tomarán las uvas en su actual dedicación.

Para más tensión, Feijoo ha convocado una Junta Directiva Nacional para el seis de noviembre y es este órgano, el único con capacidad para refrendar en su cargo a Cuca Gamarra, uno de los nombres que más suena en las quinielas para ser sustituida.

Los barones, por su parte, reclaman su cuota de poder dentro de la dirección teniendo en cuenta que son, en estos momentos, el verdadero contrapoder de un Gobierno PSOE/SUMAR. La escenificación de la comisión del Senado, donde todos ellos se enfrentaron a las exigencias de amnistía y autodeterminación de Pere Aragonés, son la prueba de como Feijoo pretende integrarlos en su labor de oposición.

Curiosamente, lo que más irritó a los barones del PP fueron las exigencias catalanas de condonación de deuda que acabó convirtiéndose en una exigencia general de mayor financiación para todas las autonomías y en las mismas cantidades.

El papel jugado por cada uno de ellos estuvo en función de su dependencia de VOX para gobernar. Así los dos protagonistas indiscutibles fueron Isabel Diaz Ayuso, que soltó las descalificaciones de rigor, y Juanma Moreno que fue el único que siguió en su escaño hasta el final. El presidente andaluz, cada vez con más poder en el partido, es una de las voces más respetadas y sigue, a pies juntillas, la consigna de alejarse de las exigencias retrógradas del "horrendo" compañero de viaje en el que se ha convertido el partido de Abascal.

Como no se ha perdido la esperanza de que Pedro Sánchez fracase también en su intento de investidura, voces cualificadas del PP aseguran que la incertidumbre sobre los cambios no se va a resolver el próximo día seis porque, en caso de unas nuevas elecciones, no conviene.

Algo que no admite demoras es la designación de un asesor de estrategias electorales que acompañe a Feijoo como su sombra. El error de las expectativas sobre el triunfo la noche del 23 de julio pesa como una losa. Se busca un Ivan Redondo, olvidándose de que, quien llegó a ser el "Rasputín" de la Moncloa, había sido asesor, antes de José Antonio Monago, presidente de Extremadura con el PP.

En cualquier caso, antes o después, Núñez Feijoo va a configurar el partido y los grupos parlamentarios a su medida, y esos cambios ya están decididos, aunque ni los interesados ni muchos presidentes autonómicos lo sepan.