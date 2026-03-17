Las pymes españolas apuestan por la IA y el 'smart outsourcing' para mantener su competitividad, según informe

Archivo - Imagen de personas trabajando con inteligencia artificial. - FREEPIK. - Archivo

MADRID, 17 Mar. (Portaltic/EP) -

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas están adoptando el 'smart outsourcing', la digitalización y las herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) para gestionar la creciente presión operativa y reforzar su competitividad a largo plazo.

La externalización se ha convertido en un pilar de las operaciones de las pymes en España, donde el 40 por ciento que externaliza los servicios jurídicos, el 36 por ciento la nómina y el 26 por ciento la contabilidad, según se recoge en el primer informe 'Future Ready Business', de Wolters Kluwer Tax & Accounting.

"La externalización inteligente ayuda a los líderes de las pymes a optimizar sus operaciones y a acceder a conocimientos más especializados. Al delegar tareas que requieren un alto nivel de cumplimiento normativo, las pymes pueden centrar su tiempo e inversión en el crecimiento, los clientes y la innovación", ha explicado el vicepresidente ejecutivo y director general de Wolters Kluwer Tax & Accounting Europe, Bas Kniphorst.

Las pymes españolas dependen en gran medida de asesores fiscales, contables y laborales de confianza para gestionar la complejidad operativa y normativa, con quienes mantienen relaciones sólidas: el 81 por ciento de las pymes declara una alta lealtad hacia sus asesores, uno de los niveles más altos de Europa.

Por otra parte, las pequeñas y medianas empresas españolas ocupan el primer lugar en Europa en cuanto a presión para digitalizar y automatizar los procesos empresariales, lo que, para el 25 por ciento, se presenta como uno de los principales retos para el próximo año, por encima de Bélgica, Alemania, el Reino Unido y Suecia.

Aunque solo el 22 por ciento de las pymes españolas operan con tecnología totalmente basada en la nube, la mayoría (59%) lo hace en entornos híbridos. Las pymes estánpriorizando las inversiones digitales con impacto operativo inmediato, como la recopilación de documentos digitales (45%) y la adopción o expansión de herramientas basadas en la nube (40%).

Cerca tres de cada cuatro (76%) pymes españolas utilizan herramientas de IA semanal o diariamente, lo que sitúa a España entre los países europeos más activos en su adopción, según los datos del informe. De cara al futuro, más de la mitad (55%) tiene previsto ampliar las herramientas basadas en IA en los próximos doce meses, y el 80 por ciento espera aumentar la inversión en IA en los próximos tres años, principalmente por las ganancias en eficiencia y productividad.

A medida que se acelera la adopción digital, la ciberseguridad se convierte en una cuestión cada vez más importante. Más de la mitad (54%) de las pymes españolas han mejorado sus medidas de ciberseguridad y privacidad de datos en los últimos tres años. Sin embargo, el estudio también revela que casi un tercio (29%) no tiene planes de mejorar su ciberseguridad, la proporción más alta entre los mercados europeos encuestados.

PERSISTE LA PRESIÓN ECONÓMICA PERSISTE

El informe también destaca los retos a los que se enfrentan las pymes españolas, en un contexto en el que el aumento de los costes, la inflación y la incertidumbre macroeconómica condicionan las decisiones diarias y los planes de inversión a largo plazo.

El 40 por ciento cita las condiciones económicas como su principal reto, mientras que el 23 por ciento señala problemas de liquidez. El talento es otra de las preocupaciones que citan las pymes españolas, y que alrededor de una cuarta parte (26%) de ellas señalan dificultades para atraer y retener a empleados cualificados.

A pesar de estas dificultades, las pymes españolas destacan por su resiliencia. El 81 por ciento se muestra optimista con respecto al futuro de su negocio, respaldadas por un conocimiento relativamente sólido de la normativa.

Aunque solo el 36 por ciento se sienten plenamente preparadas para responder a los cambios normativos, alrededor de la mitad se consideran informadas, lo que sitúa a España entre los tres primeros países europeos en cuanto a preparación normativa, por detrás de Bélgica y Alemania.