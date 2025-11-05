Apple trabaja en un ordenador portátil Mac de gama de entrada

MADRID, 5 Nov. (Portaltic/EP) -

Apple está trabajando en un ordenador portátil Mac de gama de entrada que estará impulsado por un procesador de iPhone y llegará previsiblemente al mercado en la primera mitad de 2026.

La compañía tecnología prepara el lanzamiento de un nuevo ordenador portátil que desarrolla con el código J700, que ya estaría en pruebas y a punto de entrar en producción, según han informado personas conocedoras de este asunto a Bloomberg.

La previsión es que el portátil llegue al mercado en la primera mitad de 2026, donde competiría en la gama de entrada contra equipos consolidados como los Chrombook y otros ordenadores con sistema operativo Windows.

Este equipo estaría diseñado usuarios que no hacen un uso intensivo, que solo necesitan un ordenador para navegar por internet, trabajar con documentos y realizar ediciones básicas en fotos y vídeos, como estudiantes, empresas y usuarios ocasionales.

Según las fuentes, funcionará con el software MacOS y un procesador de iPhone e integrará una pantalla LCD de un tamaño menor que lo visto hasta ahora en Mac. Llegaría al mercado con un precio inferior a los 1.000 dólares.

El portátil Mac de gama de entrada se plantea también como una alternativa al iPad, aunque uno de los productos más populares de Apple en el entorno educativo es un iPad de gama de entrada con un teclado Magic Keyboard Folio, que tiene un precio de unos 600 dólares.