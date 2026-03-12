Cómo funciona 'HODIO', la herramienta del Gobierno para medir el alcance de los discursos de odio en redes sociales

Logo de la herramienta 'Hodio' impulsada por el Gobierno para medir el alcance de los discursos de odio en redes sociales. - MINISTERIO DE INCLUSIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

MADRID, 12 Mar. (Portaltic/EP) -

El Gobierno ha mostrado más detalles de cómo funciona la herramienta 'Huella de Odio y Polarización' (HODIO), creada para medir el alcance de los discursos de odio en redes sociales y plataformas digitales, como Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles la puesta en marcha de la herramienta 'HODIO' durante la inauguración de la Cumbre contra el Odio en Madrid. "Nos va a permitir, por tanto, medir de forma sistemática la presencia, la evolución y también la amplificación y el impacto de estos discursos de odio en las plataformas digitales", indicó.

Un día después, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha detallado en su web cómo funcionará esta nueva herramienta, desarrollada junto con el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE).

Según la información del ministerio, 'HODIO' analiza la presencia de discursos de odio y polarización en las principales redes sociales utilizadas en España, concretamente, Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook, y genera un ranking "público y transparente" que compara el nivel de exposición al odio entre plataformas.

Este ránking medirá los parámetros de prevalencia del discurso de odio y la amplificación del contenido. Una vez recogidos los datos, se elabora un informe semestral con una evolución en cada red social. "La herramienta combina transparencia, rigor académico y el máximo respeto a los derechos fundamentales", ha destacado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Respecto a la metodología, 'HODIO' trabaja con un sistema mixto de análisis que integra técnicas cuantitativas e inteligencia artificial para procesar todo el contenido público en redes, además de una revisión humana experta, para aportar "mayor precisión, coherencia y respeto a los estándares internacionales".

El funcionamiento de la herramienta se apoya en la investigación científicia y utiliza categorías de análisis basadas en evidencia empírica. Además, el ministerio ha matizado que la metodología empleada se detallará en cada informe, garantizando así su transparencia.