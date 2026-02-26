Asus presenta para el mercado español los nuevos modelos de las series Zenbook, ProArt y VivoBook

Presentación de las últimas novedades de Asus en Barcelona.- EUROPA PRESS.

BARCELONA, 26 Feb. (Portaltic/EP) -

Asus ha presentado para el mercado español su nueva gama de equipos impulsados por inteligencia artificial (IA), con los modelos renovados de la series Zenbook, ProArt y VivoBook, así como los portátiles para empresas Expertbook.

El fabricante de ordenadores ha celebrado un evento en sus oficinas de Barcelona para mostrar de primera mano sus últimos novedade para el mercado español, presentadas previamente en la feria CES 2026 de Las Vegas (Estados Unidos).

Dentro de la gama Zenbook se encuentran los modelos A16 y A14, DUO (2026), S14 y S16. Asus ha destacado la renovada versión del DUO (2026), al que han definido como el modelo "definitivo". Su principal característica es su pantalla doble con un panel OLED ASUS Lumina Pro de 14 pulgadas con una tasa de refresco de 144Hz, pensada para aquellos usuarios que utilicen varios monitores para trabajar, además de una mayor resistencia y durabilidad.

El Zenbook DUO (2026) está potenciado por un procesador Intel Core Ultra X9 Series 3 y cuenta con una batería de 99Wh. Además, contiene seis altavoces, lo que mejora considerablemente el audio. Se pondrá a la venta con un precio que parte de los 2.999 euros.

En cuanto a los modelos de ZenBook A, el A14 está potenciado por un procesador Snapdragon X2 Elite de 18 núcleos, mientras que el A16 cuenta con un Snapdragon X2 Elite Extreme de 18 núcleos de próxima generación. El A14 presenta una pantalla de 14 pulgadas FHD OLED y una batería de 70Wh. El modelo A16 contiene una pantalla de 16 pulgadas 3K OLED con una tasa de refresco de 120Hz y una batería de 70W.

Ambos modelos estarán disponibles en los colores 'Scandinavian White' (blanco) y el nuevo 'Antrim Grey' (gris). El modelo A16 estará disponible a partir de abril a un precio de 1.999 euros.

Por último, los modelos S, formado por el S14 y el S16, suponen la gama alta dentro de Zenbook. Ambos portátiles cuentan con una refinada estética de 1,1cm de grosor, chasis de Ceraluminium y un panel OLED ASUS Lumina de 120 Hz y resolución 3K con brillo máximo de hasta 1.100 nit y un sistema de hasta seis altavoces. Además, la batería es de 70W.

Respecto al procesador, el S14 está potenciado por un Intel Core Ultra 9 Series 3, mientras que el S16 está equipado con un AMD Ryzen AI 400 Series. El modelo S14 ya se encuentra disponible por un precio que parte de los 1.999 euros.

GAMA PROART

Asus ha presentado los ordenadores ProArt PX13 y ProArt GroPro Edition, y la tableta ProArt PZ14. Enfocado a creadores de contenido, el portátil PX13 está potenciado por un procesador AMD Ryzen AI Max. Cuenta con una pantalla Lumina OLED Display de 13 pulgadas y permite doblar hacia atrás su teclado para poder usarse como tableta gracias a su tamaño ultrafino de 15,8mm y su peso inferior a 1,4kg.

Para creadores más activos, Asus ha presentado su colaboración con GoPro, con el portátil ProArt GoPro Edition, una variante del PX13 pensada para el trabajo realizado con cámaras GoPro. Ambos modelos estarán disponibles a partir del 26 de febrero con un precio de 3.599 euros.

Por su parte, la tableta PZ14 está pensada para un público más general, personas que trabajen con la IA en su día a día. Cuenta con un procesador Snapdragon X2 Elite de Qualcomm, que incorpora 18 núcleos y hasta 80 AI TOPS para maximizar la productividad y permitir experiencias de IA más rápidas, al ser Copilot+ PC.

Tiene una pantalla ASUS Lumina Pro OLED 3K de 14 pulgadas y 144Hz de tasa de refresco, una batería de 75Wh, y un diseño ligero con 9 mm de grosor y 0,79 kg de peso.

SERIE VIVOBOOK

Dentro de las novedades de Asus, la serie Vivobook es la más económica. No obstante, sigue siendo un modelo pensado para tareas diarias y de trabajo Al tratarse de una nueva generación ha mejorado su batería, con 70W, así como su rendimiento.

Está compuesta por los modelos Vivobook S14 y S16, con procesadores Snapdragon X, Intel Core Ultra Series 2 o AMD Ryzen AI 300 Series. Cuentan con una batería de 70Wh y una pantalla OLED WUXGA o IPS de 2,5K y alcanza una tasa de 144 Hz.

Ambos portátiles son compatibles con la solución Asus Glide X para la productividad en pantalla cruzada con 'smartphones' iOS y Android. Ya se encuentran disponibles por un precio que parte de los 899 euros.

No obstante, la gama Vivobook será la más afectada por la generalizada subida de precios de los ordenadores debido a la escasez de materiales para memorias. "Estamos acostumbrados a tener portátiles en 300 euros, 400 euros, 500 euros, 600 euros... Entonces si uno de los componentes se dispara tanto es muy difícil cubrir esas franjas", ha explicado el gerente de Producto de Portátiles de consumo de Asus, Marc Aliaga.

MODELO EXPERTBOOK ULTRA PARA EMPRESAS

Asus ha mostrado un primer vistazo al portátil Expertbook Ultra, enfocado a la venta para empresas. Cuenta con un procesador Intel Core Ultra X9 Series 3, 70W de batería con 26 horas de duración y una pantalla 3K Tandem OLED protegida con Corning Gorilla Matte y Gorilla Glass Victus. Estará disponible a partir de marzo, y al tratarse de un modelo para la venta para empresas, su precio podrá variar.

Últimas noticias sobre estos temas