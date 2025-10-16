Ni circular ni cuadrado: realme GT 8 Pro lleva la personalización al marco de la cámara con un diseño desmontable

MADRID, 16 Oct. (Portaltic/EP) -

realme prepara la llegada de realme GT 8 Pro, con el que apostará por la personalización del módulo de la cámara, que podrá desmontarse para elegir entre formato cuadrado o circular y distintos acabados.

GT 8 Pro llegará con una cámara principal enmarcada por una isla metálica cuadrada. Sin embargo, se trata de uno de los elementos en los que ha innovado la compañía, y por ello permitirá reemplazarlo para personalizar el 'smartphone'.

La compañía ofrecerá la posibilidad de desmontar el marco y sustituirlo por otro que tenga una forma circular, un diseño divertido, un sea de un material plástico transparente, como ha compartido en una publicación en la red social Weibo. El marco se ajusta al 'smartphone' con dos tornillos, uno a cada lado.

realme ha desarrollado la cámara de GT 8 Pro junto con Ricoh Imaging Company con el objetivo de recuperar la autenticidad y el estilo propio, a ejemplo de la fotografía callejera. Para ello, incorpora un nuevo conjunto de lentes de ultraalta transparencia, que reduce los reflejos y ofrece capacidad de resolución y baja distorsión.

También incluye distintos modos que replican la experiencia de las cámaras RICOH GR, ofrece dos longitudes focales clásicas (28mm y 40mm) y cinco tonos exclusivos Classic RICOH GR (Standard, Positive Film, Negative Film, Monotone y High-Contrast B&W).