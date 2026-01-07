La exclusividad de Signature y su primer plegable en formato libro: las novedades de Motorola en CES 2026

Smartphone motorola signature - MOTOROLA
Motorola ha reafirmado su apuesta por el segmento premium con la nueva serie Signature de dispositivos exclusivos y razr fold, su primer plegable de formato libro, y ha presentado tres nuevos productos de su ecosistema moto things.
La compañía asegura que ha cambiado la forma en que los consumidores ven su marca de dispositivos móviles, al centrarse en tecnología de estilo de vida, no simplemente funcional, que sea personal, intuitiva y permita a los usuarios expresarse.
La inversión que han hecho en el segmento premium, con las series Motorola Edge y Motorola razr, se ha materializado en un crecimiento constante, llegando a presentar en torno al 40 por ciento de los ingresos en el segundo trimestre del año fiscal 25/26.
Este momento pretenden aprovecharlo aún más con el anuncio de la nueva serie Motorola Signature, más exclusiva, que han dado a conocer en el marco de la feria CES 2026 de Las Vegas (Estados Unidos).
LA EXCLUSIVIDAD DE SIGNATURE
El primer dispositivo Signature destaca por el cuidado puesto en el diseño y los materiales. Está fabricado en aluminio de grado aeroespacial con acabados de inspiración textil, que ofrece protección de grado militar MIL-STD 810H, resistencia al polvo y al agua con IP69/68 y frente a arañazos con el cristal Gorilla Glass Victus 2 de Corning.
Para la elección de color, Motorola mantiene la colaboración con Pantone, estando en Carbon y Martini Olive. El dispositivo ofrece un perfil fino, de 6,99mm, y 186 gramos de peso, en el que se ha integrado una cámara de tres lentes en la parte trasera y de una lente en el frontal. Todas ellas de 50MP y firmadas por Sony.
La cámara trasera está liderada por el sensor Lytia 828, con capacidad para grabar en 8K y con soporte para Dolby Vision. Una lente teleobjetivo periscopio (Lytia 600) ofrece hasta tres aumentos de zoom óptico y hasta 100 aumentos con Super Zoom, mientras que un ultra gran angular con capacidad para grabar en 4K ofrece un angulo de visión de 122 grados. La cámara frontal, por su parte, usa una lente Lytia 500 que puede grabar en 4K.
El dispositivo está equipado con el procesador Snapdragon 8 Gen 5, de 3nm, así como con memoria RAM LPDDR5X de 12GB o 16GB y almacenamiento interno de 256GB, 512GB o 1TB de capacidad. La batería de silicio-carbono de 5.200mAh carga el 50 por ciento en 15 minutos con el sistema de carga rápida de 90 vatios (el 100% en 40 minutos) y cuenta con carga inalámbrica de 50 vatios.
Para mantener el rendimiento, Motorola lo ha dotado de un sistema de refrigeración con gel térmico de metal líquido y malla de cobre que, en conjunto, enfría el dispositivo 4,4 grados.
La pantalla de este 'smartphone', de 6,8 pulgadas, emplea un panel Extreme AMOLED y ofrece una resolución Super HD de 1,5K, una tasa de refresco de 165Hz y un pico de brillo máximo de 6.200 nits para que pueda usarse en el exterior incluso bajo el sol. Los colores están validados por Pantone, ofrece soporte para Dolby Vision y el audio está afinado por Bose.
Signature incorpora experiencias de inteligencia artificial con moto ai, y una experiencia exclusiva para su uso en hoteles, centros de bienestar o restaurantes llamada 'Modo conserje'. Motorola garantiza siete años de actualizaciones de sistema operativo y seguridad. Llegará al mercado con un precio inicial de 999 euros.
PRIMER PLEGABLE TIPO LIBRO
La gama premium también crece con un nuevo plegable razr, aunque en esta ocasión cambia el formato tipo concha que ha caracterizado a esta serie para ofrecer un formato tipo libro, el primero de este tipo de su catálogo.
razr fold, que es como se llama, ofrece una pantalla exterior de 6,6 pulgadas y una interior completamente desplegada de 8,1 pulgadas con resolución 2K; y llega en dos colores validados por Pantone: Blackened Blue y Lily White.
Este dispositivo incluye un sistema de cámara con tres lentes Sony de 50 megapíxeles cada una, en el que destaca el sensor Lytia 828 con un tamaño de 1/1,28 pulgadas para capturar más luz y ofrecer colores realistas validados por Pantone, con soporte para Dolby Vision y estabilización optimiza de imagen.
Esta cámara también cuenta con un teleobjetivo periscopio (Lytia 600) que ofrece hasta cien aumentos con Super Zoom, y un ultra gran angular con capacidades macro y campo de visión de 122 grados. Y ofrece dos cámaras frontales: una de 32 megapíxeles en la pantalla exterior y otra de 20 megapíxeles en la pantalla interna.
MOTO THINGS
El ecosistema de productos conectados de Motorola también crece con cuatro nuevos dispositivos, entre los que se incluye un nuevo Moto Watch, que ofrece hasta 13 días de autonomía (o siete días con la pantalla siempre encendida) y llega con un marco de aluminio y cristal Gorilla Glass 3 para proteger la pantalla.
El nuevo moto pen ultra es compatible con los 'smartphones' premium, Signature y razr fold, en los que ofrece un trazo preciso, hasta 31 días de autonomía y compatibilidad con funciones de inteligencia artificial, como Rodea para buscar o la mejora de la caligrafía.
Por su parte, moto sound flow es un altavoz portátil con formato cilíndrico, resistente al agua y al polvo con certificado IP67, carga magnética y una batería de 6.000mAh. Ofrece sonido afinado por Bose, con una potencia de salida de 30 vatios, un 'tweeter' dedicado y radiadores pasivos.
Las novedades de moto things incluyen el nuevo dispositivo de seguimiento moto tag 2, con encriptación de extremo a extremo, compatibilidad con la red Find Hub (Localizador) de Google, botón de acción para activar funciones en los teléfonos motorola -como la cámara- y autonomía para hasta 600 días.
En 'software', Motorola ha anunciado nuevas funciones de moto ai: cath me up, pay attention, remember this y netx move. Y ha presentado motorola qira, una inteligencia unificada que se mueve entre aplicaciones y dispositivos con el usuario. qira se lanzará en el primer trimestre de 2026. Y dará acceso también a Gemini, Copilot y Perplexity.