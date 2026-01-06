ExpertBook Ultra presume de resistencia y peso ligero entre los ordenadores empresariales con IA de Asus

ExpertBook Ultra - ASUS

MADRID, 6 Ene. (Portaltic/EP) -

ASUS ha presentado los nuevos ordenadores de la serie ExpertBook impulsados por inteligencia artificial para la productividad empresarial, cuyo nuevo exponente, ExpertBook Ultra destaca por su diseño resistente y ligero, con un peso que no llega al kilo.

La compañía tecnológica ha destacado ExpertBook Ultra como el modelo más avanzado de la serie durante su presentación en el marco de CES 2026, donde ha dado a conocer también los portátiles y ordenadores de sobremesa de las series Expert P y B de última generación.

En el centro de este catálogo se encuentra Asus MyExpert, una plataforma de IA todo en uno diseñada para aumentar la productividad y agilizar las tareas diarias de los profesionales, con funciones inteligentes, incluyendo AI Chat, Knowledge Hub, Herramientas Avanzadas con AI Writer, Mail Master y AI ExpertMeet.

Asus ha señalado que todas estas funciones cuentan con una protección de datos fiable, que garantiza una colaboración fluida y segura entre entornos locales y en la nube.

EXPERTBOOK ULTRA

Según Asus, el nuevo ExpertBook Ultra es un portátil preparado para responder a las exigencias de los profesionales de la era de la IA, de la mano del procesador Intel Core Ultra X9 Series 3 y su NPU, que ofrece un rendimiento de hasta 50 TOPS para gestionar la multitarea, las cargas de trabajo exigentes de IA y aplicaciones empresariales críticas.

Al ser el nuevo exponente de la serie ExpertBook, la compañía tecnológica lo ha dotado de un diseño premium, que ha calificado de elegante y minimalista, que está disponible en dos colores: Jet Fog o Morn Grey. Está fabricado mediante un proceso de ingeniería CNC de alta precisión, y combina una aleación de magnesio-aluminio de dureza 9H con un recubrimiento de Nano Ceramic Technology que hace que sea resistente y tenga un peso de 0,99kg.

Incorpora una pantalla táctil en tándem 3K, protegida por el cristal Corning Gorilla Glass resistente a arañazos, alcanza hasta 1.400 nits de brillo HDR y cuenta con un acabado antirreflejo mejora la claridad y la comodidad visual. Emplea, además, un sistema de seis altavoces con Dolby Atmos.

La seguridad de ExpertBook Ultra está reforzada con la tecnología Asus ExpertGuardian, que se basa en los principios de los estándares de NIST SP 800-193 y protege el 'firmware' evitando cambios no autorizados, detectando ataques y restaurando automáticamente versiones de confianza.

ASUS EXPERT P Y B SERIES

Asus ha introducido en el catálogo Expert una nueva generación de dispositivos empresariales diseñados para todo tipo de organizaciones, que ofrecen capacidades avanzadas de IA, seguridad empresarial y diseño duradero.

La serie Expert P está diseñada para una productividad mejorada por IA. Consta de los modelos ExpertBook P3 G2 con un procesador AMD Ryzen 7 260, ExpertBook P5 G2 impulsado por un procesador AMD Ryzen AI 9 HX 470 o un procesador Intel Core Ultra 7 Serie 3, y los ordenadores de sobremesa ExpertCenter P700 Mini Tower - PM700MG, equipados con el último procesador AMD Ryzen AI 7 445,

Por su lado, la serie ExpertBook B está compuesta por portátiles altamente personalizables y protegidos por la tecnología de seguridad empresarial Asus ExpertGuardian. En ella se incluyen el ExpertBook B5 G2, equipado con procesadores Intel Core Ultra 7 Series 3, y el ExpertBook B3 G2 con hasta un procesador Intel Core Ultra 7 Series 3 o AMD Ryzen AI.

ASUS CHROMEBOOKS

ASUS también ha presentado el Chromebook CM32 Desmontable, con una pantalla de 12 pulgadas, resolución 2,5K, tasa de refresco de 120Hz y un brillo de 600 nits, que está reforzado con el cristal Gorilla Glass y ofrece una durabilidad respaldada por las prueba militares MIL-STD-810H.

Este Chromebook está impulsado por un procesador MediaTek Kompanio 540, soporta hasta 8GB de memoria, ofrece hasta 128GB de almacenamiento y cuenta con conectividad WiFi 7.

Por su parte, los Chromebook CM14 y CM15 presentan un diseño sostenible, ofreciendo seis opciones de color, plásticos reciclados y pintura resistente al desgaste. Cuentan con pantallas FHD, procesadores MediaTek Kompanio 540, hasta 8GB de memoria, 128GB de almacenamiento, puertos HDMI y USB Type-C y un sistema de baterías de cierre sin herramientas para facilitar el mantenimiento y las mejoras.