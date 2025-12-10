Fortune 2 Max, el nuevo teléfono sénior de SPC con diseño ergonómico y resistente a caídas y siete días de autonomía

SPC Fortune 2 Max - SPC

MADRID, 10 Dic. (Portaltic/EP) -

SPC ha ampliado su familia de teléfonos diseñados para personas mayores con el nuevo SPC Fortune 2 Max, que presenta un diseño ergonómico resistente a caídas, una pantalla de 2,4 pulgadas y funciones de asistencia, y ofrece autonomía para una semana completa.

SPC Fortune 2 Max (49,90 euros) llega en un formato de barra ligero y de agarre ergonómico, pensado para utilizarse con una sola mano, con teclas grandes y separadas, que ayudan a evitar errores al marcar, y menús adaptables, que se pueden configurar para que se muestren con iconos individuales o en cuadrícula 3x3.

Integra una pantalla de 2,4 pulgadas, que mejora la visibilidad y facilita la lectura de mensajes y la búsqueda de contactos. La compañía tecnológica ha destacado que está fabricada con cristal y que es resistente a arañazos, mientras que la estructura está reforzada para resistir caídas y salpicaduras.

Su batería de larga duración ofrece hasta 19 horas de conversación y siete días de autonomía en uso estándar, permitiendo que el teléfono esté siempre disponible, como informa SPC en una nota de prensa.

El teléfono incorpora conectividad con 4G, lo que permite realizar llamadas VoLTE -llamadas de voz usando la red 4G-- en calidad HD, así como radio FM, y una cámara trasera para hacer fotos.

Cuenta, además, con Bluetooth 5.0 para conectar accesorios inalámbricos, permite activar el modo manos libres y configurar nueve memorias rápidas, para comunicarse con un solo toque con los contactos más cercanos.

Al estar dirigido a personas mayores, SPC Fortune 2 Max integra Smart Help, un conjunto de herramientas pensadas para ofrecer asistencia y acompañamiento constante. Entre otras cosas, permite la configuración en remoto de ciertos parámetros del teléfono a través de códigos enviados por SMS desde otro dispositivo, como ajustar el volumen o añadir un contacto a distancia.

También da la posibilidad de recibir notificaciones inteligentes, como avisos cuando se detectan periodos prolongados de inactividad o llamadas no atendidas, y con la función de timbre inteligente eleva el volumen de llamada si un mismo número de teléfono intenta contactar varias veces seguidas con el usuario sénior sin respuesta.

En situaciones de emergencia, el botón SOS ubicado en la parte trasera del dispositivo permite iniciar una secuencia de hasta 15 llamadas automáticas a contactos de confianza seleccionados, activando la función de manos libres cuando una de ellas atiende para que pueda contactar con la persona mayor incluso si esta no puede sostener el dispositivo. También envía un mensaje de ayuda personalizable a cinco contactos predefinidos.

El perfil 'En caso de emergencia' (In Case of Emergency, ICE) completa este sistema de asistencia y seguridad inteligente al permitir registrar información médica básica del usuario sénior, como su grupo sanguíneo, alergias o fecha de nacimiento.