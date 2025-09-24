Los nuevos Xiaomi Watch S4 de 41 milímetros ofrecen un rediseño delgado y funciones de salud mejoradas

MÚNICH (ALEMANIA), 24 Sep. (Portaltic/EP) -

Xiaomi ha lanzado una nueva gama de relojes y auriculares, entre los que se encuentran los nuevos relojes inteligentes Xiaomi Watch S4 de 41 milímetros, que llegan con un diseño delgado y refinado, así como funciones de salud mejoradas, además de lanzar los auriculares Xiaomi Open Wear Stereo Pro y la pulsera Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition.

La marca china ha presentado los nuevos integrantes de su familia de 'wearables' en un evento en Múnich (Alemania) junto a la nueva serie de 'smartphones' Xiaomi 15T que, de los que ha destacado su diseño pensado para "transformar la rutina de sus usuarios", abarcando la monitorización de la salud personal y el audio inmersivo, entre otras capacidades.

En este sentido, Xiaomi ha presentado la serie de relojes inteligentes Xiaomi Watch S4 de 41 milímetros, que combina un diseño de artesanía con un avanzado seguimiento de la salud y el estado físico, ideado para usuarios que "buscan estilo y rendimiento diario fiable".

En concreto, estos relojes incorporan una pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas que alcanza los 1.500 nits en modo de alto brillo y una resolución de 466 x 466, lo que ofrece imágenes "claras y nítidas" incluso con luz exterior brillante para que los usuarios puedan consultar las notificaciones o seguir los entrenamientos.

Además, presenta un formato delgado de 9,5 milímetros y pesa tan sólo 32 gramos (sin correa), por lo que está diseñado para llevarlo puesto todo el día, ya sea durante entrenamientos, en la oficina o mientras se monitoriza el sueño. Este nuevo 'smartwatch' se ha lanzado en los colores negro, verde, blanco y en dorado, este último, con una correa dorada y acompañado con una corona en forma de diamante.

En el ámbito de la salud, el módulo de frecuencia cardíaca ha sido mejorado para proporcionar un seguimiento más preciso durante el ejercicio, según ha subrayado Xiaomi, lo que permite a los usuarios mejorar sus entrenamientos y entrenar de forma óptima. Además, el seguimiento del sueño ahora incluye un análisis multidimensional y un plan de mejora guiado de 21 días, que ofrece información práctica para mejorar el descanso y establecer rutinas más saludables.

Para las actividades al aire libre, el Xiaomi Watch S4 cuenta con el posicionamiento GNSS de doble banda que garantiza un seguimiento fiable de toda la ruta para corredores, ciclistas y excursionistas. Además, es compatible con más de 150 modos deportivos, incluyendo natación y esquí.

Los nuevos relojes de la marca china también pueden registrar cada sesión de entrenamiento con la función de blog deportivo, que permite a los usuarios controlar de forma remota sus teléfonos inteligentes para iniciar la grabación de vídeo mientras se muestran datos en tiempo real, como la frecuencia cardíaca y las calorías quemadas.

Todo ello, se acompaña de una batería aguanta hasta ocho días de autonomía y que dispone de carga rápida. Estos relojes están disponibles en negro y verde menta por 159,99 euros; en blanco por 169,99 euros, y la edición dorada con una correa milanesa y una corona con un diamante cultivado en laboratorio sale al mercado por 219,99 euros.

XIAOMI OPEN WEAR STEREO PRO

Por otro lado, Xiaomi ha presentado los auriculares Xiaomi Open Wear Stereo Pro, con los que pretende hacer que escuchar música durante largos períodos de tiempo sea "práctico y agradable".

En concreto, esto se debe a su diseño, que es ligero y cuenta con un sistema de soporte de tres puntos y auriculares inclinados hacia fuera que distribuyen la presión de manera uniforme para reducir la fatiga auditiva durante largas sesiones de escucha. Además, el alambre de titanio con memoria flexible se ajusta de forma natural a diferentes formas de oreja, lo que garantiza un ajuste seguro que se mantiene en su sitio tanto durante los entrenamientos como en los desplazamientos. Esta comodidad está certificada por TÜV SÜD.

Además, los auriculares se acompañan de un estuche magnético que los mantiene seguros y que amplía las 8,5 horas de reproducción por carga que ofrecen, a 45 horas de autonomía mediante la carga en el estuche. Xiaomi ha subrayado que la carga rápida proporciona dos horas de reproducción en solo 10 minutos.

En cuanto al audio, Xiaomi ha asegurado que los nuevos Open Wear Stereo Pro ofrecen un sonido "potente y envolvente" que hace que la música, las películas y los juegos sean más agradables, mientras que su sistema "multidriver" crea un "perfil equilibrado con graves profundos, agudos nítidos y tonos medios suaves".

Esto se acompaña de una certificación Hi-Res Audio Wireless con códec LDAC, que preserva las texturas del sonido, manteniéndolas nítidas y ayudando a los usuarios a apreciar detalles sutiles. Asimismo, el audio dimensional ajusta la reproducción con el movimiento de la cabeza, haciendo que el entretenimiento sea más realista y envolvente. Por su parte, los preajustes Harman AudioEFX y Harman Master EQ ofrecen a los usuarios formas sencillas de personalizar el sonido.

A todo ello se le suma el sistema mejorado de fugas de sonido, que reduce el desbordamiento en más de un 60 por ciento. Estos nuevos auriculares 'open wear' se han puesto a disposición de los usuarios por 169,99 euros.

XIAOMI SMART BAND 10 GLIMMER EDITION

Del mismo modo, Xiaomi ha presentado la nueva Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition, que presenta una pantalla AMOLED de 1,72 pulgadas con 1.500 nits de brillo y una frecuencia de actualización de 60 hercios, con lo que responde rápidamente al deslizar el dedo por las aplicaciones o consultar estadísticas.

En concreto, destaca el diseño Glimmer Gold, que añade una aspecto premium con una correa que permite llevarla como colgante o como adorno para el bolso, ofreciendo más formas de mostrar el estilo personal de los usuarios.

La marca china informado de que esta gama de relojes también incorpora más de 150 modos deportivos, ayuda a los usuarios a medir su progreso, o a establecer sus objetivos personales. El análisis avanzado del sueño proporciona información fácil de entender que fomenta un mejor descanso y rutinas más saludables.

Además, la transmisión de la frecuencia cardíaca funciona con dispositivos de 'fitness' de terceros, de modo que los deportistas pueden realizar un seguimiento más completo en tiempo real y sacar más partido a su entrenamiento.

Con la tecnología HyperOS, la pulsera también funciona como un centro inteligente, lo que permite a los usuarios controlar los dispositivos conectados, gestionar diapositivas y controlar la cámara a distancia. También cuenta con más de 200 esferas de reloj personalizables, y una batería de 233 mAh que dura hasta 21 días con un uso normal.

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition sale al mercado por un precio de 79,99 euros.