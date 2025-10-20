Roborock lanza en España sus nuevas aspiradoras de mano H60 y H60 Hub Pro

MADRID, 20 Oct. (Portaltic/EP) -

Roborock ha anunciado este lunes la llegada a España de sus nuevas aspiradoras de mano: H60 y H60 Hub Pro. Una importante ampliación en su cartera de productos inteligentes para la limpieza doméstica, que pone el foco en la versatilidad y la potencia para lograr una "limpieza absoluta" en cualquier rincón del hogar.

Esos productos, con los que la compañía busca afianzar su liderazgo mundial en el sector de la robótica de limpieza, estarán disponibles hasta el 9 de noviembre a un precio de lanzamiento de 209 y 329 euros, respectivamente.

Así, Roborock H60 se presenta como la aspiradora definitiva para una limpieza "eficaz, saludable y sin esfuerzo". Para trabajar en las zonas más problemáticas este modelo cuenta con un innovador tubo flexible que facilita la limpieza de los lugares de difícil acceso, como los situados alrededor de esquinas pronunciadas o en espacios reducidos entre objetos, además de incorporar iluminación LED verde para mejorar la visibilidad durante la limpieza.

Asimismo, incorpora una barra flexible de hasta 90 grados que puede deslizarse fácilmente bajo los muebles, al acceder sin complicaciones, incluso, en espacios tan estrechos como 5,6 centímetros. "La destreza del tubo hace que desplazarse por cualquier superficie nunca haya sido tan rápido, cómodo y sencillo, proporcionando una limpieza a fondo reduciendo el esfuerzo físico", asegura la compañía.

Roborock H60 cuenta con un motor de alto rendimiento y alcanza una potencia máxima de succión de 115 AW (AirWatts), lo que garantiza un rendimiento certificado por TÜV Rheinland, que permite una limpieza más profunda y minuciosa en menos tiempo. Este modelo también cuenta con tres modos de limpieza, está equipado con un cepillo principal anti enredos ideal para suelos y alfombras y dispone de una batería que garantiza hasta 50 minutos de limpieza continua.

Por su parte, Roborock H60 Hub Pro, destaca por su autonomía total gracias a su base de vaciado automático. Este modelo -la versión avanzada dentro de la gama H60- ofrece una mayor potencia y autonomía frente al modelo estándar, con el que comparte los tres modos de limpieza, el cepillo anti enredos y la iluminación LED verde para mejorar la visibilidad durante la limpieza.

La nueva base de vaciado automático transforma la limpieza del hogar en una experiencia cómoda y fluida. Simplemente el usuario tiene que acoplar la aspiradora y, en solo 10 segundos, el polvo se vaciará automáticamente en una bolsa hermética mientras el dispositivo se recarga automáticamente.

Diseñado con una altura de acoplamiento ergonómica garantiza una colocación perfecta sin necesidad de levantar objetos pesados. Con una tasa de eliminación de bacterias del 99%, las bolsas de polvo selladas, junto con la filtración HEPA en los modelos Ultra y Pro y un filtro de esponja en el Hub, atrapan el polvo fino, manteniéndolo contenido de forma segura y fuera de su espacio vital. Las bases Ultra y Pro cuentan además con almacenamiento interno para múltiples cabezales de limpieza.

La serie H60 Hub Pro alcanza una potencia máxima de succión de 170 AW y cuenta con un sistema de filtración de 5 capas, con filtro HEPA lavable, asegurando una eficiencia del 99,95% en la retención de partículas. Asimismo, funciona con batería extraíble que proporciona hasta 70 minutos de autonomía y se recarga completamente en unas 3,5 horas mediante estación de carga.