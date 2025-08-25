Sony soluciona los problemas de fabricación del Xperia 1 VII y reanuda las ventas

MADRID, 25 Ago. (Portaltic/EP) -

Sony ha anunciado que reanuda las ventas de su 'smartphone' Xperia 1 VII en los mercados europeos a partir de este lunes 25 de agosto, tras solucionar los problemas de fabricación identificados que ocasionaban apagados, reinicios o dificultades de encendido inesperadas.

La tecnológica presentó su teléfono inteligente en mayo de este año, subrayando la incorporación de la tecnología de sus cámaras sin espejo Alpha, su procesador Snapdragon 8 Elite, así como una batería de 5.000 mAh, además de recuperar el jack de 3,.5 milímetros para mejorar el sonido.

Sin embargo, identificó posibles problemas de energía con el dispositivo, que ocasionaban apagones inesperados, reinicios o la incapacidad para encender el 'smartphone'.

Tras investigar el fallo, Sony concluyó que el proceso de fabricación utilizado para el dispositivo podía causar un problema en la placa de circuito "en un pequeño número de 'smartphones' Xperia 1 VII, ocasionando errores de alimentación. Como resultado, el 16 de julio la compañía anunció la suspensión temporal de las ventas del Xperia 1 VII, de cara a resolver el incidente y ofrecer una venta segura.

Ahora, Sony ha resuelto estos problemas de encendido, y ha reanudado este lunes las ventas de los 'smartphones' Xperia 1 VII para todos los mercados europeos elegibles, tal y como ha detallado en un comunicado en su blog.

Concretamente, la tecnológica ha especificado que, para reiniciar las ventas de forma segura, han cambiado el proceso de fabricación, de cara a garantizar que los envíos futuros no dispongan de este problema. Igualmente, han identificado "con éxito" todos los 'smartphones' con el fallo y compartido actualizaciones a los clientes a través de su sitio web.

Por tanto, los usuarios ya pueden adquirir su 'smartphone' Xperia 1 VII con garantía de estar libre de este error de fabricación. "Nos disculpamos sinceramente con nuestros clientes de Xperia por cualquier inquietud o inconveniente ocasionado", ha concluido la compañía, al tiempo que ha subrayado su compromiso de mejorar continuamente la calidad de sus productos, "esforzándonos por crear dispositivos que nuestros clientes adoren".

PROGRAMA DE REEMPLAZO

Durante la investigación, Sony puso a disposición de los usuarios un programa de reemplazo que se inició el 21 de julio de este año, de manera que los afectados podían acudir a la compañía para cambiar el producto dañado.

Ahora, la tecnológica ha recordado que este programa de reemplazo continúa disponible, para lo que se requiere el número IMEI del 'smartphone' para corroborar que está afectado y solicitar un cambio de producto.