TECNO presenta las últimas novedades de la gama de portátiles Megabook, que llegarán a España este año

TECNO ha presentado las últimas incorporaciones a su gama de portátiles Megabook: el modelo S14 y el T14 Air, que llegarán a España este año, según ha anunciado el director comercial de Europa Occidental, Nicolas de Saint Rémy.

El fabricante de teléfonos chino ha presentado su nueva flota de productos durante la feria tecnológica Mobile World Congress (MWC), que se celebra en Barcelona del 2 al 5 de marzo, entre los que se encuentra su prototipo de teléfono modular con accesorios magnéticos.

La gama de portátiles Megabook, que se comercializa en España desde 2024, contará con dos nuevos integrantes: el S14 y el T14 Air. El S14 está impulsado por un procesador Intel Core Ultra 9, tiene una pantalla OLED de 14 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, resolución 2K y 440 nits de brillo.

TECNO ha calificado al Megabook S14 como el ordenador con IA de 14 pulgadas más ligero del mundo, ya que solo pesa 898 gramos. Respecto a la batería, soporta hasta 16 horas de uso continuo. Respecto a las funciones de IA, el S14 integra el asistente de voz Ella de TECNO.

Por otra parte, en la gama media, el Megabook T14 Air está potenciado por los procesadores AMD Ryzen 7735HS e Intel CPU, cuenta con un diseño de aluminio y magnesio con un peso de 999 gramos, lo que lo convierte en el modelo más ligero de la serie T. Además, integrada una pantalla IPS WUXGA con 350 nits de brillo.

MERCADO ESPAÑOL Y EUROPEO

A pesar de la flota de dispositivos que conforman el ecosistema de TECNO, como 'smarthpones', tablets, 'wearables' o portátiles, en España solo se comercializan los ordenadores Megabook K15S, Megabook K16S y Megabook T16. No obstante, TECNO planea lanzar los nuevos modelos S14 y T14 Air a lo largo de este 2026, a los que se suman los portátiles Megabook K16S con procesadores Intel y el Megabook S16.

Es cierto que TECNO tiene más fuerza en mercados como el latinoamericano, donde ya se comercializan los 'smartphones' de la marca. Sin embargo, Saint Rémy ha indicado que TECNO tiene intenciones de impulsar su presencia en España. "Estamos pensando en un par de años a llegar al 10% de cuota de mercado" en este país en, ha explicado el directivo.

La compañía ha señalado la regulación como principal obstáculo para introducir su gama de 'smartphones' en el mercado europeo. "Hemos cerrado las patentes, pero la compañía que lleva los patentes en Europa es Nokia, que tenía que cerrar algunos precios controlados por la Comisión Europea", ha señalado Saint Rémy.

A esta adversidad también hay que sumarle el reto que supone la escasez de materiales para la fabricación de las memorias RAM. "De momento, pensamos que la subida va a ser de 50 euros de pvp con IVA. Por ejemplo, un móvil que vale 300 euros hoy, mañana costará 349 o hasta 379 euros", ha indicado el directivo.