Así se integra Gemini en Google Maps para evitar atascos y facilitar consultas útiles en la operación salida de verano

Imagen de 'Immersive Navigation' - GOOGLE MAPS

MADRID, 3 Jul. (Portaltic/EP) -

Google Maps ya ha integrado las capacidades de Gemini en España, una actualización con la que la Inteligencia Artificial (IA) de Google se activa al usar la experiencia de navegación y permite realizar consultas para evitar los atascos que se produzcan en la operación salida de verano durante este fin de semana, entre otras muchas opciones.

Esta función está disponible desde hace unos días en Google Maps, que ahora se caracteriza por comprender espacialmente la ruta gracias a 'Immersive Navigation', al analizar imágenes reales y actualizadas de Street View y fotografías aéreas, según anunció la tecnológica en marzo de este año.

Así, esta nueva experiencia de Google Maps con Gemini permite usar el lenguaje natural para entablar una conversación con el asistente, lo que da mucho margen para realizar cualquier tipo de consulta con solo pulsar sobre el icono de Gemini en el panel superior, o al usar el comando "Hey Google".

Como resultado, al salir con el coche de casa, el usuario puede preguntar mediante una conversación cuestiones como si se ha producido algún atasco en algún punto determinado de las vías de Madrid. Incluso, puede actuar como si fuese un copiloto, mostrando referencias visuales reales si el conductor va a tomar un desvío complicado para huir de una retención.

"Pasa la salida actual y gira a la derecha justo después de la gasolinera Repsol", es una de las respuestas que puede dar ahora Gemini para que el conductor evite un atasco.

El lenguaje natural de Gemini permite todo tipo de consultas relacionadas con el estado de las vías, no solo para saber si están en condiciones óptimas tras el paso de una tormenta, sino por el propio tráfico al consultar "¿Cómo está el tráfico en la A-4 saliendo de Madrid ahora mismo?" o "¿Hay mucha retención llegando a Despeñaperros?".

Gemini analizará el estado de la vía con la información que recoge gracias a Immersive Navigation de Google Maps y responderá al conductor con el nivel de demora y la búsqueda automática de alternativas más rápidas.

Incluso, es capaz de buscar un área de servicio que no esté colapsada para tomar el segundo café de la mañana, al consultar a Gemini "Busca una gasolinera en la ruta que tenga cafeterías con una menor afluencia de gente", o "¿Dónde puedo parar a estirar las piernas en 50 kilómetros en un sitio que tenga parking techado o con árboles?".

Aquí, Gemini contemplará en la primera consulta las cafeterías disponibles en la ruta, según los datos que obtiene de "Afluencia en tiempo real" del establecimiento en su ficha de Google, y gracias a la tecnología Immersive View, anunciada por la tecnológica en febrero de este año, y los datos de elevación 3D podrá 'mirar' la orientación del sol según la hora que sea.

Otra experiencia de Immersive Navigation de Gemini en Google Maps es perfecta para la consulta "¿Merece la pena pagar el peaje o mejor evito la AP-7?", no solo porque puede calcular el tiempo estimado, sino porque indicará los 'tradeoffs' entre ambas rutas, para que el conductor pueda decidir cuál es la que mejor le conviene.

Hay otra consulta que es propicia para la operación salida de verano que se producirá este viernes, y tiene que ver con la elección de carril para coger la salida, como una de las mejoras clave de Immersive Navigation.

"¿En qué carril tengo que ponerme para coger la salida a Madridejos?" o "¿Tengo que cambiar de carril pronto para la próxima salida?", son dos preguntas que detalla para maniobras delicadas como cruzar varios carriles rápido.

Lo que no hará Gemini es indicar la ubicación exacta de radares móviles, como hemos comprobado desde Portaltic, ya que la política de Google en España se limita, en este caso, a que sean los propios usuarios quienes notifiquen su presencia en la 'app' en tiempo real.