Spotify trabaja en 'SongDNA', una nueva función que ayudará a descubrir a los artistas que aparecen en los créditos

MADRID, 16 Oct. (Portaltic/EP) -

Spotify está trabajando en una nueva función denominada 'SongDNA' que, a través de los créditos de cada tema o álbum, dará a conocer de forma más sencilla a los letristas, colaboradores, compositores, productores u otros artistas que formen parte del contenido que se esté escuchando.

La compañía continúa impulsando formas de conocer nueva música y artistas dentro de la plataforma, en este caso, haciendo especial hincapié en los artistas que están detrás de la composición de cada canción.

En este sentido, la nueva función 'SongDNA' ayudará a los usuarios a descubrir nuevos artistas que habitualmente no aparecen en el título principal de los álbumes o canciones, mediante una interfaz dinámica, similar a una red, donde se podrá navegar por los créditos y ver cómo conectan estas personas entre sí y con diferentes composiciones.

Así lo ha dado a conocer la analista Jane Manchun a través de la red social X, quien ha podido acceder a esta función realizando ingeniería inversa en el código de la aplicación, y ha compartido capturas de pantalla de la función.

Spotify is working on SongDNA, a new way for discovering the artists and crew behind each song pic.twitter.com/lweCwI9Ijp — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 11, 2025

De esta forma, por ejemplo, si los usuarios hallan un productor que les guste, podrán descubrir más sobre su persona y en qué otras canciones ha participado para la composición, revelando nueva música.

Esta función también ha sido compartida por otro analista conocido como Chris Messina, quien ha confirmado esta función en desarrollo a través de Threads, al encontrar referencias a la función en el código de la aplicación.