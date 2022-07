Twitch trabaja en Channel Switcher, una función para descubrir nuevos canales

MADRID, 4 Jul. (Portaltic/EP) -

Twitch trabaja en una nueva característica que permitirá a sus usuarios 'zapear' y descubrir nuevos canales, mediante previsualizaciones de un minuto y sin anuncios de diferentes contenidos que puedan ajustarse a sus intereses.

La plataforma de 'streaming' ha celebrado recientemente un nuevo episodio de sus Twitch Patch Notes, retransmisión periódica en la que suele adelantar futuras características que llegarán a sus usuarios.

Esta vez, y bajo el nombre de 'Be Our Guest' ('Sé nuestro invitado'), el evento ha girado en torno a dos nuevas características destacadas, como son Guest Star y Canal Switcher.

En primer lugar, Guest Star permitirá a los creadoresde contenido invitar hasta cinco personas a sus 'streamings', ya sean espectadores u otros creadores de la plataforma.

Mientras, Channel Switcher introduce el concepto del 'zapping' en la plataforma, ya que con esta herramienta los usuarios podrán navegar entre distintas previsualizaciones para descubrir nuevos canales con contenidos que se adapten a sus preferencias.

