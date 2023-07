YouTube lanza una nueva función con la que regula el volumen de reproducción de forma inteligente

MADRID, 17 Jul. (Portaltic/EP) -

YouTube ha introducido una nueva función llamada 'Stable Volume' -o volumen estable-, que es capaz de regular el volumen de reproducción de forma inteligente, de manera que los usuarios no experimenten subidas y bajadas de volumen de forma brusca cuando pasan de un vídeo a otro.

El gigante tecnológico está implementando capacidades inteligentes, normalmente impulsadas a través de Inteligencia Artificial (IA) generativa en diversos sectores de sus servicios, como su 'chatbot' Bard, para ofrecer a los usuarios más posibilidades y mejores experiencias con sus aplicaciones.

Ahora, la plataforma de vídeo está comenzando a agregar una nueva función que, aparentemente, es capaz de regular el volumen del contenido que se está reproduciendo en los vídeos de YouTube para que lo haga de una forma lineal.

Esto es posible gracias a la característica 'Stable Volume', tal y como han compartido algunos usuarios a través de Reddit, quienes han señalado que aunque no están completamente seguros de cómo actúa, parece ser "un normalizador y compresor que iguala el volumen para que no haya grandes saltos".

YouTube now has a feature called “Stable volume.”



I’m not entirely sure what it is, but I think it may be a normalizer and compressor that evens out the volume so you don’t have big jumps in volume between videos and even parts of a video itself.



May be problematic for music. pic.twitter.com/kh0IGoXmpe