Meta actualiza su centro de cuentas para centralizar el inicio de sesión en sus plataformas y dispositivos

Actualización de cuentas de Meta. - META.

MADRID, 24 Abr. (Portaltic/EP) -

Meta ha lanzado una actualización para su centro de cuentas para centralizarlo y hacer más sencillo el inicio se sesión en sus plataformas y dispositivos, como sus gafas inteligentes.

La compañía de Mark Zuckerberg pretende simplificar la manera en la que los usuarios acceden y administran sus perfiles de Instagram, Facebook, Threads o Whatsapp, para que no tengan que estar continuamente iniciando sesión de forma individual.

"Con tantas maneras de crear, aprender y comunicarse, es más importante que nunca contar con una plataforma centralizada y práctica para gestionar las experiencias en todas las aplicaciones", ha indicado Meta en un comunicado en su blog.

La actualización, que se implementará de forma gradual a lo largo del año, permitirá que todas las aplicaciones y dispositivos asociados a un usuario aparezcan en un único centro de cuentas, aunque en Whatsapp esta función será opcional, ya que los usuarios podrán añadirlo o eliminar su cuenta del centro cuando deseen. Todo ello sin sufrir ningún cambio en la experiencia con las aplicaciones.

En cuanto al inicio de sesión, Meta ofrece la opción de configurar una única contraseña para acceder a las plataformas y dispositivos, además de poder registrarse en una nueva aplicación con la información de otra cuenta para no tener que empezar de cero.

En este sentido, la compañía ha recordado que las claves de acceso ofrecen una alternativa más segura que las contraseñas tradicionales, permitiendo inciar sesión con reconocimiento facial, huella dactilar o la contraseña del dispositivo en cuestión.

Con esta actualización, estas credenciales estarán disponibles para todos las plataformas vinculadas en el centro de cuentas. Además, los sistemas de seguridad están trabajando las 24 horas del día para prevenir y detectar actividades sospechosas en cualquier cuenta.

Por otra parte, tras anunciar que los padres ahora pueden revisar los temas de las conversaciones que sus hijos tienen con la IA en Facebook e Instagram, Meta ha simplificado también la sipervisión de las cuentas administradas dentro del centro de cuentas para que esté todo en un mismo panel.