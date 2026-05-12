La actualización de Android Auto introduce la navegación inmersiva y mejora el entretenimiento

Navegación inmesiva de Google Maps - GOOGLE

MADRID, 12 May. (Portaltic/EP) -

Google ha presentado la nueva generación de Android Auto, que llega con una mayor integración de Gemini, la navegación inmersiva de Google Maps y una experiencia de entretenimiento mejorada.

Actualmente hay más de 250 millones de vehículos compatibles con Android Auto, el sistema que lleva a la pantalla del coche la experiencia del teléfono móvil, adaptada para que pueda usarse mientras se conduce.

Android Auto introduce una nueva experiencia, a través del diseño unificado con el resto del ecosistema con la adopción de Material 3 Expressive y un diseño que abarca la pantalla al completo y se adapta a su forma, como ha anunciado Google este martes, durante 'The Android Show: I/O Edition'.

Esta interfaz actualizada puede personalizarse con 'widgets' para acceder a contactos, a la apertura de la puerta del garaje con un solo toque o al pronóstico del tiempo.

La renovación tiene en el centro la navegación inmersiva con Google Maps, que muestra una imagen tridimensional en la que se distinguen edificios, pasos elevados y terrenos, y se destacan elementos críticos de la carretera como los carriles, los semáforos y las señales de tráfico.

Gemini ya está disponible en Android Auto, pero a finales de año, y con un 'smartphone' compatible, será posible acceder a Gemini Intelligence, que introducirá un marco de comprensión mayor para las acciones que pida el usuario.

Una de las novedades que traerá Gemini Intelligence es Magic Cue, un asistente inteligente que ayudará a responder los mensajes que reciba el usuario. Para ello, atenderá a la pregunta y el contexto para buscar la información más adecuada y redactar un mensaje de respuesta.

En lo que respecta a entretenimiento, Android Auto aprovechará el mayor tamaño de las pantallas, su calidad y sus sistemas de audio en estéreo para ofrece una experiencia premium. YouTube, por ejemplo, reproducirá vídeos en 60fps HD, y las aplicaciones de audio en streaming como Spotify permitirán adoptar un formato 'solo audio' si cuentan con vídeo -como en los pódcast-- para evitar distracciones.

Android Auto también incorpora el soporte para Dolby Atmos en las aplicaciones y los vehículos compatibles. Además, las aplicaciones de servicios de entretenimiento, como YouTube y Spotify, han recibido una actualización visual, adaptada al formato, para que sean más fáciles de usar.

Por otra parte, los vehículos que cuenta con Google integrado (Android Automotive OS) también recibirán novedades, como la integración de Gemini, para que responda a preguntas sobre el propio coche, y la navegación inmersiva de Google Maps, que tendrá guía de carril en tiempo real con el apoyo de las cámaras delanteras.