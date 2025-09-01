La aplicación 'Colecciones' de Samsung Galaxy salen de China para organizar con IA los archivos de más usuarios

MADRID, 1 Sep. (Portaltic/EP) -

Samsung ha extendido la herramienta 'Colecciones' fuera del mercado chino para que los usuarios puedan organizar y recordar información importante a partir de archivos de distintos tipo, de manera similar a como funciona Pixel Sceenshots.

'Colecciones' es una herramienta de One UI, la interfaz de los dispositivos móviles Galaxy, que almacena contenido, como imágenes, capturas de pantalla y url, para organizarlo. Usa la inteligencia artificial para analizarlo, facilitar la búsqueda de información y realizar un resumen.

Se trata de una herramienta que hasta ahora era exclusiva del mercado chino, pero que ahora se ha extendido con la versión global de la aplicación de 'Colecciones', como ha descubierto el usuario conocido como Galaxy Techie y recogido el portal especializado Android Authority.

[APK] One UI 8 Collection + Intelligent drag and drop is the ultimate management and multitasking tool. You can collect content from anywhere and Galaxy AI will create an organised knowledge base with summaries. Intelligent drag and drop integrates Gemini, Google Lens and more. pic.twitter.com/nsGbrTgYW2 — Galaxy Techie (@GalaxyTechie) August 29, 2025

Al estar integrada en One UI, los usuarios pueden enviar los elementos desde cualquier parte con una función de arrastrar y soltar, y establecer un acceso directo a ella desde la pantalla de inicio del 'smarphone'.

'Colecciones' está ya disponible para los dispositivos de Samsung que utilicen One UI 6 o una versión superior, en la apk de la aplicación, aunque de forma limitada, según matizan en el medio citado.

La herramienta de Samsung recuerda a Pixel Sceenshots, que Google incorporó el año pasado para la serie Pixel 9. Funciona con las capturas de pantalla que hace el usuario, a las que añade metadatos adicionales, como nombres de aplicaciones o enlaces web. La herramienta procesa toda esta información con una IA local, que también facilita la búsqueda de capturas de pantalla específicas según su contenido.