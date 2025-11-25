El Asistente de Google dejará de estar disponible previsiblemente a partir de marzo de 2026

MADRID, 25 Nov. (Portaltic/EP) -

Google ha compartido que la transición del Asistente de Google a Gemini finalizará en marzo del próximo año 2026, fecha a partir de la que previsiblemente dejará de estar disponible para los usuarios en los dispositivos con Android y Android Auto.

El gigante tecnológico comenzó el proceso de cambio del Asistente de Google a su servicio impulsado por inteligencia artificial (IA) Gemini en dispositivos móviles en marzo de este año, con el objetivo de ampliarse posteriormente a tabletas y coches con Android Auto. En ese momento, la compañía ya adelantó que el asistente de Google clásico dejaría de estar disponible para la mayoría de los 'smartphones' a finales de este año 2025.

Ahora, Google ha continuado ampliando detalles sobre el cese del Asistente de Google y ha detallado que seguirá disponible hasta marzo de 2026, cuando se prevé que finalice su soporte oficialmente para dar paso al uso exclusivo de Gemini como asistente con IA.

Así lo ha dado a conocer la tecnológica en una notificación informativa publicada en la página de soporte de Android Auto. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que dicha notificación con la fecha de cese del servicio solo se ha publicado en la mencionada página de soporte y no aparece en la de ningún otro servicio, como puede ser la página de soporte de Gemini o la del propio Asistente de Google.

Por tanto, aunque señala claramente "El Asistente de Google seguirá disponible hasta marzo de 2026", Google no detalla si se refiere al cese del asistente a nivel general o si hace referencia exclusiva a Android Auto. Igualmente, se trata de un paso más hacia el periodo final de utilidad de este servicio.

Cabe destacar que el Asistente de Google se lanzó en 2016 con capacidades como procesamiento de lenguaje natural y tecnología de reconocimiento de voz, dos características que permitieron a los usuarios "obtener ayuda de Google de forma más natural".

Casi una década después, la irrupción de la IA generativa, ha empujado a Google a modificar su servicio y rediseñar su asistente para convertirlo en el "más útil del mundo". Esto se debe a que Gemini comprenderá los mismos comandos que el Asistente de Google y permitirá a los usuarios hablar con más naturalidad.