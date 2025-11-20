Focus Friend y Pokémon TCG Pocket, mejor app y mejor juego de Google Play Store 2025

MADRID, 20 Nov. (Portaltic/EP) -

Focus Friend y Pokémon TCG Pocket se han convertido en la mejor aplicación y el mejor juego de Google de 2025, respectivamente, un reconocimiento Google concede un año más a los programas ofrecen algo más a los usuarios de Android.

Google ha compartido un año más las aplicaciones y juegos más destacados de Play Store, que ha seleccionado con ayuda de su consejo editorial y que considera "los imprescindibles" de 2025.

"Te ofrecen experiencias innovadoras, te enseñan el valor de jugar en comunidad y te demuestran que como mejor te lo pasas es si puedes acceder a tus juegos como prefieras en cada momento: en móviles, tablets e incluso PC", ha señalado en la página de los ganadores.

Este año, Focus Friend se erige como la mejor aplicación de Play Store, que destaca por ser "una herramienta sencilla pero eficaz que te ayuda a vivir el presente", y Luminar: Photo Editor, como la mejor aplicación multidispositivo, porque "permite a cualquier persona, desde fotógrafos principiantes hasta profesionales experimentados, crear imágenes impresionantes y de alta calidad, estén donde estén".

Google también ha reconocido las siguientes aplicaciones: Edits, an Instagram app, como la mejor para divertirse, Focus Friend como la mejor app para el crecimiento personal, Wiser - 15 Minute Audio Books como la mejor app esencial para el día a día, Pingo AI Language Learning como una gema oculta, ABCmouse 2: Kids Learning Game como la mejor app para familias, SleepisolBio: sleep, alarm como la mejor app para relojes, Goodnotes: Notes, docs, PDF como mejor app para pantallas grandes, SoundCloud como la mejor app para coches y Calm - Sleep, Meditate, Relax como la mejor app para visores XR.

En la categoría de juegos, Google ha destacado por encima de todos Pokémon TCG Pocket por ofrecer "una versión auténtica del juego de cartas físico y conservar la alegría de coleccionar cartas", mientras que el mejor juego multidispositivo ha destacado Disney Speedstorm por ser "siempre un subidón de adrenalina".

En esta categoría también ha reconocido Dunk City Dinasty como mejor juego multijugador, Candy Crash Solitare como mejor juego casual, Chats of Sennaar como mejor juego indie, Disco Elysium como mejor historia Wuthering Waves como el juego mejor acualizado Dedge como el mejor juego en Play Pass y Odin: Valhalla Rising como mejor juego de Google Play Juegos en PC.