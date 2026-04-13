La función Xbox GamePad Cursor incorpora un ratón virtual en las consolas portátiles con Windows 11

ROG Xbox Ally - MICROSOFT

MADRID, 13 Abr. (Portaltic/EP) -

Microsoft ha integrado una nueva función llamada 'Xbox GamePad Cursor' que permite a los usuarios utilizar el 'joystick' izquierdo del las consolas portátiles como el puntero de un ratón en aplicaciones compatibles.

Los 'joysticks' de los mandos de las consolas portátiles con Windows 11, como ROG Xbox Ally y Ally X, han adquirido nuevas funciones con la actualización más reciente, disponible dentro del progama Insider.

La función 'Xbox Gamepad Cursor' está integrada en la propia aplicación de Xbox en Windows 11, por lo que los usuarios pueden activarla desde la barra de juegos sin tener que recurrir a Armoury Crate.

Armoury Crate que contaba con un 'modo de control' que simulaba la entrada del ratón en la versión de escritorio, no resultaba práctica cuando se activaba el 'modo Xbox' en una consola portátil y se quería usar para navegar por los menús de la aplicación Xbox.

Con la actualización, mientras que el 'joystick' derecho sirve para desplazarse horizontalmente, el 'joystick' izquierdo funciona como el puntero de un ratón. Por su parte, el botón A activa el clic, como ha recogido The Verge, aunque solo en aplicaciones y juegos compatibles.