Sony prueba los precios dinámicos en la PlayStation Store, con descuentos del 5 al 17,5% según el usuario

MADRID, 9 Mar. (Portaltic/EP) -

Sony está llevando a cabo una prueba en la PlayStation Store en la que oferta los mismos videojuegos a diferentes precios en función de cada usuario, con descuentos que varían entre el 5 y el 17,5 por ciento.

El portal especializado PSPrices ha monitorizado durante meses los precios de los videojuegos en la tienda de PlayStation, donde han percibido "estructuras de ofertas inusuales con identificadores de experimentos (IPT_PILOT, IPT_OPR_TESTING) en las respuestas de la API de PlayStation".

Además, la clave está en que estos precios de prueba se han mostrado únicamente a determinados segmentos de usuarios seleccionados por Sony. Según ha explicado el portal, la prueba asigna a los usuarios participantes aleatoriamente al grupo de control o al de prueba, de tal forma que ven precios distintos para los mismos juegos.

También detectaron que en periodo de rebajas, los usuarios que estaban participando en la prueba veían unos descuentos diferentes de los que venían el resto de usuarios.

Por ejemplo, han detectado que el título Marvel's Spider-Man 2, con un precio base de 79,99 euros, ha pasado a 69,99 euros (un 12,5% de descuento) para algunos jugadores. Entre los descuentos más contundentes se encuentra el de WWE 2K25, que pasó de sus 74,99 euros de precio original a 61,82 euros rebajados (un 17,6% de descuento).

PSPrices comenzó a detectar estas pruebas durante el mes de noviembre, pasando de 50 juegos en 30 países a más de 150 juegos en 68 regiones en tres meses. Entre las regiones donde se está probando se encuentran Europa, Oriente Próximo, Asia, América Latina y África. Sin embargo, el portal no ha percibido la actividad ni en Estados Unidos ni Japón.

Los precios dinámicos se suman así a los cambios en el modelo de negocio de Sony, que ya está planeando retomar su estrategia de juegos exclusivos para su consola PlayStation 5, de forma que no llegarán a otras plataformas como PC.