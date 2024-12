The Game Awards 2025 se celebrará el 11 de diciembre

MADRID, 16 Dic. (Portaltic/EP) -

The Game Awards ha finalizado este año reconociendo como 'Mejor videojuego' a Astro Bot, y ya mira hacia la próxima edición de esta cita anual que premia a los mejores títulos, que se celebrará el 11 de diciembre de 2025.

La edición del presente año ha reconocido a Astro Bot con cuatro de las seis estatuillas a las que aspiraba, entre las que se incluye el 'Mejor juego del año', un registro que lo convierte en el videojuego más galardonado de un evento que ha conmemorado, además, su décimo aniversario.

The Game Awards también ha sido el escenario que estudios de videojuegos han elegido para presentar sus trabajos, como un nuevo título de rol de The Witcher IV, con el personaje de Ciri como protagonista; un multijugador de Elden Ring: Nightrein; y la aventura cooperativa Split Fiction, que combina mundos de ciencia ficción y fantasía.

Este evento, organizado y presentado por Geoff Keighley, regresará el próximo año en una fecha que ya está confirmada: el 11 de diciembre de 2025, y se celebrará una vez más en el Peacock Theater de Los Ángeles (Estados Unidos), como han confirmado en su perfil de X (antigua Twitter).

#TheGameAwards returns on Thursday, December 11, 2025 to @peacock_theater in Los Angeles. pic.twitter.com/vueA0jW3V0