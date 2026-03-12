Valve detalla los requisitos para los juegos verificados en la consola Steam Machine

Presentación del programa de verificado de videojuegos de la consola Steam Machine. - VALVE.

Valve ha revelado una serie de novedades de su consola de sobremesa Steam Machine, concretamente sobre el programa 'Steam Machine Verified' y los requisitos que tendrán que cumplir los videojuegos de la consola para conseguir el certificado.

La empresa ha reafirmado esta semana que mantiene sus previsiones de lanzamiento de la consola para 2026 a pesar de los problemas que afronta la industria tecnológica con la escasez de memoria RAM y de almacenamiento.

Días después de estas afirmaciones, Valve ha presentado una tanda de novedades en el marco de la celebración de la Game Developers Conference (GDC) 2026 en San Francisco (Estados Unidos), con más imágenes de la consola, así como detalles del funcionamiento de su programa de verificación de videojuegos.

En concreto, ha revelado que la calidad minínima para que un juego sea verificado pasa por alcanzar 1080p con una tasa estable de 30 fps. Además, la empresa estima que su nueva consola ofrecerá una potencia seis veces superior a la de Steam Deck.

Estos datos parecen indicar que Valve ha rebajado sus estándares, ya que el pasado mes de febrero aseguraron que la mayoría de los juegos de Steam se reproducen a 4K 60 FPS con FSR.

Por otra parte, Valve ha indicado que todos los juegos con verificado de Steam Deck también tendrán el verificado de Steam Machine automáticamente.