Xbox habilita la sincronización del historial de juego entre diferentes dispositivos

MADRID, 29 Ago. (Portaltic/EP) -

Xbox ha habilitado la sincronización del historial de juego entre dispositivos para que se muestre tanto en las consolas como en la aplicación de Xbox para PC, con el fin de que se pueda retomar la partida desde cualquier lugar.

La marca de videojuegos de Microsoft empezó a probar la opción de acceder al historial de juego desde varios dispositivos el mes pasado para los jugadores de Xbox Insiders, y ahora pretende extenderlo a todo los usuarios.

Por ello, Xbox ha habilitado la sincronización de historial de juego entre dispositivos para que se pueda acceder a él desde cualquier dispositivo, tal y como ha recogido la marca en una publicación en su página web.

De esta manera, Xbox pretende que los jugadores puedan retomar las partidas estén donde estén, ya sea al cambiar de pantalla de una habitación a otra, o continuar la partida en casa de un amigo.

En el historial de juegos también verán los juegos disponibles en la nube, lo que supone que cada título con soporte en la nube, desde clásicos de Xbox original hasta exclusivos de Xbox Series X|S, estará en un solo lugar, tanto como si se posee como si se juega a través de Game Pass.

Además, en la consola se tendrá acceso al historial en la sección 'Play history' en la pantalla de inicio, y en la aplicación de Xbox para PC en la sección de 'Más recientes' de la barra lateral, así como en la pestalla 'Play history' dentro de 'Mi biblioteca'.

MY APPS, DISPONIBLE PARA XBOX INSIDERS

Por otro lado, Xbox ha lanzado My Apps para Xbox Insiders, que consiste en una nueva pestaña en la aplicación de Xbox para PC que facilita el acceso a las aplicaciones que más se usan.

Con esta función, los jugadores podrán iniciar rápidamente aplicaciones clave y tiendas como navegadores, utilidades o lanzadores directamente desde la biblioteca. Xbox ha apuntado que comenzará con un conjunto de aplicaciones seleccionadas, pero ampliarán el soporte con el tiempo.

Tanto para un ordenador con Windows 11 o un portátil, Mis Apps ayudará a optimizar la configuración del usuario para pasar "menos tiempo buscando y más jugando". Esto se suma a la biblioteca de juegos unificada, que hace más fácil encontrar, descargar e iniciar los juegos desde múltiples tiendas directamente desde la aplicación de Xbox.

GAMING COPILOT (BETA) EN GAME BAR PARA WINDOWS 11

Igualmente, Xbox ha anunciado que Gaming Copilot (Beta) ya está disponible en Game Bar para Windows 11 para los usuarios de Xbox Insiders inscritos en la PC Gaming Preview, una función diseñada para ser "un compañero de confianza" que ayude a superar obstáculo y mantener el enfoque en lo más importante.

Por último, la aplicación de Xbox para PC también ha incorporado un nuevo modo de navegación que facilita el movimiento entre control, teclado y pantalla táctil, sin importar cómo se juegue, ya que se han añadido nuevas mejoras inteligentes para usuarios de control y teclado que hacen que la navegación se sienta "más intuitiva" y parecida a la consola.

En concreto, A servirá para seleccionar, B para volver, e Y para buscar, mientras que también se notará un mejor comportamiento en los gatillos y 'bumpers', así como un desplazamiento más rápido y memoria de enfoque más inteligente entre páginas.