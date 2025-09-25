Xbox presenta Forza Horizon 6 ambientado en Japón y anuncia su llegada para 2026 en Tokyo Game Show 2025

MADRID, 25 Sep. (Portaltic/EP) -

Xbox ha presentado el nuevo título de la saga de carreras Forza Horizon 6, que estará ambientado en Japón y que llegará el próximo año 2026 para consolas Xbox y PC, así como para PlayStation 5 más adelante, además de mostrar novedades de Ninja Gaiden 4.

La compañía de videojuegos ha aprovechado su paso por el Tokyo Game Show 2025 este jueves para dar a conocer sus últimas novedades y acercar más información sobre los títulos que llegarán próximamente a sus consolas.

En este sentido, de la mano de Playground Games, Xbox ha anunciado Forza Horizon 6, la nueva entrega de la saga de conducción que, en este caso, llevará a los jugadores a Japón como escenario principal, donde podrán conducir en mundo abierto, así como competir en carreras, en espacios ambientados de forma auténtica a nivel cultural.

Tal y como ha mostrado la compañía de videojuegos en el avance compartido, los paisajes de Japón englobarán tanto "aguas serenas" como entornos urbanos, que se complementarán con el Monte Fuji de fondo y la aparición de cerezos en flor.

Está previsto que Forza Horizon 6 llegue en 2026 para las consolas Xbox Series X y S, así como para PC. Igualmente, Playground Games y Turn 10 Studios están trabajando para llevar esta nueva entrega a PS5 después del lanzamiento. Así, Xbox ha señalado que compartirán más detalles de su nuevo título de carreras a principio del próximo año.

Siguiendo esta línea, el evento de presentación también ha servido como espacio para anunciar que la última World Update de Microsoft Flight Simulator 2024 está ambientada igualmente en Japón, y ya se ha lanzado para todos los usuarios que dispongan del juego de forma gratuita.

Lanzada como una actualización en consolas Xbox y PC, World Update XX: Japón renovará visualmente el país en el simulador, pasando por todos los puntos de principal interés de todo Japón. Esta actualización también incluye a los usuarios de Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Otro de los títulos que ha tenido su espacio en el evento ha sido Age of Mythology: Heavenly Spear, que ha mostrado nuevas imágenes y características del juego, antes de su lanzamiento previsto para la próxima semana, el martes 30 de septiembre.

Igualmente, Xbox también ha mostrado el nuevo diseño de dificultad de Ninja Gaiden 4, que incluye una colocación dinámica de los enemigos y utiliza inteligencia artificial (IA) para adaptarse a todos los niveles de dificultad de los jugadores. Asimismo, en esta entrega, los jugadores podrán perfeccionar sus habilidades antes de comenzar una batalla. Este título llegará el próximo 21 de octubre.

Además de todo ello, entre los más de 25 títulos mostrados durante el evento, Xbox ha compartido nuevos detalles sobre los mapas del modo multijugador de Call of Duty: Black Ops 7, algunos de ellos inspirados en Japón y la ciudad de Tokio.

También se ha revelado a una de las protagonistas del nuevo juego de IO Interactive, 007 First Light, que será Selina Tan, una alta funcionaria del MI6 que dirige Simulaciones Tácticas, un programa para entrenar reclutas de élite.