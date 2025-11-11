Publicado 11/11/2025 17:17

Airbus prueba el primero de los ocho aviones C295 de búsqueda y salvamento destinados al Ejército del Aire

Primer vuelo del C295 SAR.
Primer vuelo del C295 SAR. - ADRIAN MOLINOS

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primero de los ocho aviones Airbus C295 de búsqueda y salvamento (SAR) destinados al Ejército del Aire y del Espacio ha realizado su primer vuelo industrial en las instalaciones de Airbus en San Pablo (Sevilla), antes de proceder a los tests de sistemas de misión del avión.

Según ha señalado Airbus en un comunicado, este primer ensayo, con una duración de dos horas y 35 minutos, ha tenido como objetivo la prueba de los sistemas de vuelo de la plataforma. En los próximos meses se realizarán más ensayos, tanto en vuelo como en tierra, de cara a la entrega final, planificada para el segundo cuatrimestre de 2026.

Estos nuevos aviones están basados en la plataforma C295, similar a la actual flota de 12 Airbus C295 de transporte que ya forman parte de los equipos aéreos el Ejército del Aire y del Espacio. El C295 SAR va a sustituir a los aviones CN235 VIGMA, en servicio desde el año 2008.

Las aeronaves estarán principalmente equipadas para la realización de operaciones de búsqueda y salvamento, además de prestar apoyo a la acción del estado. Esta aeronave está prevista que sea operada por el 802 Escuadrón del Ala 46 en la base aérea de Gando (Canarias) en sustitución del actual CN235.

