Defensa encarga a Indra modificaciones técnicas para los 8x8 y establece 2028 como fecha límite para las entregas

El Ministerio de Defensa ha encomendado a Indra, que controla el consorcio Tess Defence encargado de la fabricación de los blindados 8x8 'Dragón', una serie de modificaciones técnicas de los vehículos y ha establecido 2028 como fecha límite para las entregas de las unidades, tras los sucesivos retrasos en el programa.

Así lo ha desvelado la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, este martes en la Comisión de Defensa del Congreso, donde ha detallado que la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa revisó aspectos técnicos de los vehículos con Tess Defence el 28 de noviembre y las dos partes han acordado varias incorporaciones tecnológicas y para modernizar los vehículos.

"La modificación de configuraciones simples a completas, la actualización de los requisitos de simuladores, la formación virtual del sistema de conciencia situacional, el apoyo a la entrada en servicios y el entrenador del sistema armas", ha enumerado la 'número dos' del Ministerio de Defensa.

Pero las mejoras técnicas acordadas volverán a retrasar las entregas. "Indudablemente, es necesario hacer el correspondiente reajuste en las anualidades y en las entregas", ha concedido Valcarce. La fecha que maneja ahora el Ministerio de Defensa para la entrega de los 348 vehículos 8x8 previstos en la primera fase del programa es 2028, según ha trasladado ante las críticas del PP por los retrasos.

DEMORAS Y PENALIZACIONES

Las demoras del programa han terminado en los tribunales, después de sucesivas llamadas de atención al consorcio fabricante y el malestar en el seno del Ministerio. La ministra del ramo, Margarita Robles, avisó a Indra de que "se reservaba las acciones oportunas" a principios de octubre, sin que haya trascendido información sobre ese proceso judicial.

En su intervención en la Comisión de Defensa del Congreso de este martes, Valcarce ha desvelado que "se aplicaron las penalidades correspondientes" pero que las empresas concernidas "han recurrido". No obstante, el Ministerio de Defensa "ha ganado" y las compañías ya "han desistido de recurrir". El Ministerio de Defensa ya ha impuesto sanciones económicas por valor de 9,19 millones de euros por las demoras y el incumplimiento de hitos técnicos.

El contrato relativo al programa de vehículos 8x8 'Dragón', valorado en 1.786 millones de euros, se suscribió el 25 de agosto de 2020 con Tess Defence, liderado por Indra desde julio de este mismo año. Ya no se cumplieron los objetivos de entrega fijados para 2024 y la transferencia de vehículos ha sido reagendados varias veces, desplazando los plazos a lo largo de 2025 y años siguientes.

En 2025 sólo se han recibido once unidades, lejos de las 92 prometidas para 2024, y aún están pendientes de pruebas y certificación para entrar en servicio. El presidente de Indra, Ángel Escribano, afirmó en julio que la compañía preveía entregar este año entre 60 y 80 unidades.

Según ha dicho Valcarce, Indra ha trasladado que entregará 57 antes de que acabe 2025 y ha garantizado que el Ministerio de Defensa trabaja para "agilizar las entregas". En total, el Ejército de Tierra tiene que recibir 998 vehículos: a los 348 de la primera fase hay que sumar otros 365 más en la segunda fase y 285 en la tercera.

PP AFEA AL MINISTERIO LA NORMALIZACIÓN EN NO CUMPLIR PLAZOS

El diputado del PP Pablo Pérez ha recriminado a Valcarce la "crónica cadena de incumplimientos" del programa y ha asegurado que lo que "falla" es el liderazgo del Ministerio de Defensa.

"Han normalizado que los plazos no se cumplan, que cada fecha sea provisional, sustituible, prescindible, intercambiable", ha afeado, antes de subrayar que la "credibilidad" de Defensa es "nula" y que un contrato público "exige control, rigor y autoridad, que es precisamente en lo que falla".