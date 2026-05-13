Defensa ve la IA como una "cuestión de supervivencia" para las Fuerzas Armadas y apela a "buscar un mercado europeo"

Archivo - Fachada del Ministerio de Defensa donde se ha recibido un paquete bomba, a 1 de diciembre de 2022, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la División del Desarrollo de la Fuerza del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON), general de división Carlos Javier Frías Sánchez, ha calificado la inteligencia artificial como una "cuestión de supervivencia" para las Fuerzas Armadas, y ha llamado a "buscar un mercado europeo".

"La inteligencia artificial es un elemento clave, ahora mismo no es un multiplicador de fuerzas, es una cuestión de supervivencia", ha expresado este miércoles durante su intervención en el 'II Encuentro sobre Geopolítica: Aprendiendo a vivir en el desorden mundial', organizado por IESE Business School junto a FTI Consulting en Madrid.

Frías Sánchez ha asegurado que el futuro es "tecnológico" y que, por ende, la tecnología "puede marcar la diferencia entre la competencia de las Fuerzas Armadas". Cree que un ejército que vaya a la guerra "sin tener un sistema potente" de IA que le permita realizar labores como fusionar datos o interpretar líneas de acción "va a tener una desventaja enorme frente a su rival".

"Antes, el proceso de identificar blancos y de asignar sistemas de armas se hacía a mano, el ciclo de 'targeting' de la OTAN eran 72 horas y el número de blancos que podía hacer, siendo optimista, podía ser de 200", ha explicado. "Ahora mismo, con inteligencia artificial, es posible sacar 3.000 blancos en minutos", ha continuado.

"SOMOS MUY DEPENDIENTES EN MUCHOS CAMPOS"

En este sentido, ha reiterado que actualmente la IA es un "elemento crítico", si bien ha precisado que a su alrededor existen "otros elementos críticos" tales como la tecnología de comunicaciones o el software. "Somos muy dependientes en muchos campos", ha proseguido, advirtiendo que, a su juicio, el mundo avanza hacia un "desacople tecnológico".

"China está imponiendo sus propios estándares porque eso obliga a comprar su propia tecnología y como, además, espía y no respeta el derecho de la providencia intelectual nadie quiere colaborar con ese país y sin colaboración es imposible llegar a estándares", ha esgrimido. En esta línea, ha alertado de que el dominio tecnológico "va a marcar quiénes son socios, quiénes son amigos y de quién depender".

Frías Sánchez ha abogado así por "ser generosos" ante una España que "no tiene peso suficiente como para ser autónoma en todos los campos". Al hilo, ha instado a "buscar un cierto peso específico" que, en su opinión, "sólo podemos hacer dentro de un bloque europeo". "Hay que buscar un mercado europeo, hay que buscar sinergias entre Europa y hay que buscar reindustrializar en nuestro continente", ha instado.

"Necesitamos asegurar que una parte estratégica del tejido industrial se quede en nuestro territorio, o al menos en el territorio de nuestros socios y amigos, cosa que ahora mismo no ocurre", ha dicho.

EUROPA TIENE VALORES DIFERENTES A LOS DE SUS ADVERSARIOS

Por otro lado, ha aseverado que Europa tiene unos valores que "construyen una identidad" y que son diferentes a los de sus adversarios. "Por ejemplo, esta separación que tenemos en Europa entre la guerra y la paz", ha trasladado. Así, ha avisado de que Occidente "va hacia un mundo donde esa frontera tajante entre la guerra y la paz no está".

"Vamos a tener ciberataques todos los días, vamos a tener interferencias en las elecciones, vamos a tener atentados terroristas y esa inestabilidad se va a reflejar en que nosotros creemos que estamos en paz y enfrente tenemos gente que está en guerra y está en guerra desde ya", ha concluido.