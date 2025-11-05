La franco-alemana KNDS inaugura una unidad de producción de proyectiles de artillería en Bélgica

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía franco-alemana de defensa KNDS ha inaugurado este miércoles una nueva unidad de producción de proyectiles de artillería de 155 milímetros (mm) en Bélgica, según ha indicado en un comunicado la empresa.

En concreto, la nueva Unidad de Mecanizado y Enfajado de Gran Calibre (UCGC), destinada a reforzar la capacidad industrial del grupo en un contexto de "fuerte demanda" de municiones, ha sido inaugurada por el ministro de Defensa belga, Théo Francken.

Así, el titular del ramo, durante la ceremonia, ha declarado que esta línea de producción tiene "dos ventajas, la autonomía y los puestos de trabajo".

EMPRESA EN "PLENO CRECIMIENTO"

"Al fabricar nosotros mismos nuestra munición, mantenemos aquí el valor económico añadido y ganamos fuerza estratégica", ha añadido, recalcando que el próximo año 2026 con sus "obuses Caesar listos para ser utilizados dispararán munición belga".

Junto al ministro de Defensa, el ministro valón de Economía, Industria y Empleo, Pierre-Yves Jeholet, ha elogiado "esta nueva herramienta de producción, una auténtica demostración de la pericia tecnológica de los equipos de KNDS Bélgica en el seno de una empresa en pleno crecimiento". De su lado, el director de la firma en el país, Jean-Michel Girard, ha subrayado que "en 2026, casi seis meses de producción se dedicarán a proyectiles para la defensa belga".

"Es un gran orgullo para nuestra empresa, que lleva casi 90 años al servicio de la Fuerza Terrestre", ha señalado, para luego añadir que mantienen "un diálogo constructivo y permanente con defensa a nivel técnico, conceptual y operativo". En este sentido, Girard ha recalcado que dicha inversión "genera carga de trabajo a la vez que apoya su dinámica de innovación y desarrollo de competencias".

"Quedan muchos proyectos por venir", ha concluido, recordando "la importancia que tiene para Bélgica contar con un actor nacional de primer orden en el ámbito de las municiones de medio y gran calibre".