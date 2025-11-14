General Dynamics amplía su colaboración con Google para impulsar soluciones de IA en agencias de defensa

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

General Dynamics Information Technology (GDIT), una de las unidades de negocio de la compañía estadounidense y propietaria de Santa Bárbara Sistemas, ha ampliado su colaboración con Google Public Sector para acelerar la innovación para el gobierno de Estados Unidos.

En concreto, según ha indicado en un comunicado la compañía, dicha colaboración se centrará en llevar soluciones seguras de inteligencia artificial (IA) y en la nube para las agencias de defensa e inteligencia y modernizar los servicios ciudadanos para las agencias civiles.

"A través de esta colaboración, GDIT combinará sus décadas de experiencia en misiones e integración con las ofertas de IA, nube y ciberseguridad de Google Cloud", ha señalado la firma, añadiendo que GDIT integrará su cartera de Digital Accelerators en Google Cloud para desarrollar y desplegar soluciones que permitirán a las agencias federales acelerar la toma de decisiones, mejorar la seguridad, proporcionar ahorros y avanzar en las misiones.

LLEVAR LA INFORMÁTICA A ENTORNOS REMOTOS Y DESCONECTADOS

La primera área de interés de esta colaboración es la coinversión en el desarrollo de soluciones de IA para misiones, con lo que el GDIT aprovechará Google Distributed Cloud para llevar la IA y la informática a entornos remotos y desconectados, donde la comunicación es poco fiable, está restringida o incluso completamente cortada.

De su lado, Google Distributed Cloud proporciona una "nube en una caja" portátil y reforzada que está autorizada para operar de forma segura en el nivel Secreto (Nivel de Impacto 6 del Departamento de Guerra de EEUU) y permite a los usuarios ejecutar cargas de trabajo incluso cuando están desconectados.

"En el reciente Ejercicio 'Mobility Guardian 2025', el principal ejercicio militar de las Fuerzas Aéreas de EEUU en la región Indo-Pacífica, GDIT integró su acelerador digital de IA y demostró con éxito esta solución para apoyar las operaciones de movilidad aérea en el borde táctico", ha detallado.

La segunda área de interés permitirá a las agencias federales modernizar los servicios de atención al ciudadano aprovechando las soluciones de IA de GDIT y la plataforma de IA para centros de contacto de Google Cloud.

"Las soluciones incorporarán una amplia variedad de capacidades de IA, incluyendo IA conversacional, generativa y agéntica, para crear eficiencias y mejorar la experiencia de servicio al ciudadano en todas las agencias civiles y sanitarias", ha concluido General Dynamics.