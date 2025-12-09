El Gobierno destina 443 millones en cinco fragatas F-110 para la Armada por necesidades técnicas e imprevistos

Archivo - Fragata F-110 - INDRA - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha autorizado más de 443 millones de euros para el desarrollo de la construcción de cinco fragatas F-110 destinadas a la Armada, después de que durante el diseño del buque y definición del alcance de los sistemas surgieran "necesidades de cambios por mejoras técnicas" o por "consecuencias imprevistas e ineludibles".

Esta modificación de la orden de ejecución --cuyo valor estimado exacto son 443.641.369 euros-- tiene como objetivo "hacer frente a las necesidades de la Armada" y lograr la consecución del Programa F-110.

Por este motivo ha sido necesario modificar la orden de ejecución incrementando su precio, así como el plazo de ejecución, que será activo hasta julio de 2033.

Tal y como informa la Armada en su página web, las fragatas F-110 se conciben como un escolta multipropósito, de capacidad oceánica, pero con sensores y armas especialmente optimizadas para operar en el litoral. Como escolta polivalente está diseñado para actuar con éxito en escenarios de alta intensidad en todas las áreas principales del combate naval.

En este sentido, el programa F-110 va a permitir disponer de una serie de buques de superficie equipados con sistemas de armas y sensores de última generación y elevadas prestaciones.

Asimismo, el programa F-110 persigue, incrementar las capacidades nacionales del sector industrial de defensa. Para ello se va a tratar de alcanzar el mayor nivel de nacionalización posible en el buque, incluyendo tanto su construcción como el suministro de equipos y sistemas.

ACUERDO MARCO PARA SOSTENER EL SISTEMA ITS

Además, el Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco para el sostenimiento global del Sistema Integrado de Entrenamiento (ITS) del Ejército del Aire y del Espacio, con el fin de disponer de un servicio global en materia de ingeniería, mantenimiento, abastecimiento e instrucción.

Dicho ITS se basa en el empleo de la aeronave Pilatus PC-21 versión 6 y el sistema de simulación y enseñanza asociado a la misma. El conjunto supone un bloque integral indivisible que contribuirá a satisfacer las necesidades de enseñanza básica y elemental de la Academia General del Aire, así como de ensayos en vuelo en el Centro Logístico de Armamento y Experimentación.

El valor estimado del acuerdo marco asciende a 150.000.000 euros y tendrá una duración de siete años desde la formalización, sin posibilidad de prórroga.