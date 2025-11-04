El Gobierno destina más de 143 millones a munición de artillería de campaña para el Ejército de Tierra

La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene durante una sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, a 21 de octubre de 2022, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la celebración del acuerdo marco para la adquisición de munición de artillería de campaña de 105 milímetros destinada al Ejército de Tierra, por un valor estimado de 143.387.076 euros.

Según ha trasladado el Ministerio de Defensa, la tramitación del expediente atiende a la necesidad del Ejército de Tierra de mantener las capacidades de artillería de campaña para ser proyectadas en los diferentes teatros de operaciones donde se requiera.

Esto supone mantener un nivel de instrucción constante previo a los posibles despliegues, lo que deriva en un consumo anual recurrente de munición en ejercicios y maniobras, tanto nacionales como internacionales.

Así las cosas, el acuerdo marco tendrá una vigencia de cuatro años desde su formalización, con posibilidad de prórroga de dos años.