La industria española se encargará del 60% del desarrollo del nuevo avión entrenador del Ejército del Aire y del Espacio

El nuevo avión entrenador del Ejército del Aire y del Espacio. - AIRBUS DEFENSA Y ESPACIO

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El desarrollo del nuevo avión de entrenamiento para pilotos de caza del Ejército del Aire y del Espacio contará con un 60% de participación de la industria española, liderada por Airbus. Bautizado con el nombre de 'Saeta II', implica la 'españolización' de una flota de 30 unidades del caza ligero turco Hürjet, con una financiación de 3.100 millones, y concluirá en 2035.

El programa, que sustituirá a la actual flota de aviones F-5 --ya han rebasado las 300.000 horas de vuelo--, se basa en un acuerdo entre Airbus como contratista principal y Turkish Airlines (TA) como fabricante del avión de entrenamiento Hürjet. Fue aprobado por el Consejo de Ministros en octubre de 2025 y cubre todo el proceso: desde la adaptación española de la flota de 30 aviones hasta el suministro de un conjunto integrado de servicios para operación y mantenimiento.

La fase inicial comenzará en 2028 con la recepción de un lote inicial de 21 aviones. Una de las primeras será utilizada como prototipo por parte de Airbus para la integración de equipos de aviónica y misión de última generación. Paralelamente, se realizará el desarrollo y fabricación de un sistema de entrenamiento en tierra, que está previsto que entre en operación durante el curso 2029-2030.

En la segunda fase se realizará la conversión de estos 21 aviones, más los nueve restantes, a la versión 'españolizada' así como la actualización de los simuladores a dicha versión. Las entregas de la versión nacionalizada del 'Saeta II' y el sistema de entrenamiento en tierra tendrán lugar entre 2031 y 2035.

SISTEMAS DE AVIÓNICA Y MISIÓN "CLAVE"

El proyecto incluye un centro de conversión de las aeronaves en Albacete, donde se llevará a cabo su 'españolización', y el rediseño tendrá lugar en el Centro de Entrenamiento de la Escuela de Caza y Ataque, en la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz). El centro, que incluirá simuladores de última generación desarrollados junto con Indra, dará apoyo logístico en operación y mantenimiento a los aviones y sistemas sintéticos de entrenamiento para asegurar "la máxima disponibilidad" de la flota.

Así, la industria nacional asumirá el control total para mantener, actualizar y evolucionar esta flota. Más allá de la fabricación de piezas primarias, cableado eléctrico, así como el diseño y fabricación del centro de conversión, GMV, Sener, Aertec, Grupo Oesía, Orbital, Indra, Airtificial, CT e ITP, entre otras, se encargarán de la integración de tecnologías "clave" para los sistemas de aviónica y misión. El programa generará 2.500 puestos de trabajodirectos e indirectos de alta cualificación.

Airbus ha acogido este martes la escenificación de la firma del contrato por parte de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce; el director general de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, almirante Aniceto Rosique; el responsable de Air Power de Airbus Defensa y Espacio, Jean-Brice Dumont; el secretario de Estado de Defensa, Haluk Görgün; el vicesecretario de Industrias de Defensa de Turquía, Görkhan Uçar; y el presidente y CEO de Turkish Airlines, Mehmet Demiroglu.

REFUERZO DE LA AUTONOMÍA ESTRATÉGICA ESPAÑOLA

Tras la firma, Valcarce ha resaltado el "esfuerzo" que requerirá el programa, que "reforzará la autonomía estratégica" de España y consolidará a nuestro país "como socio fiable dentro de la OTAN". Durante su intervención, se ha congratulado por el incremento de la inversión en defensa, que en 2025 alcanzó el porcentaje del 2% gracias al plan industrial dotado con más de 10.000 millones de euros y que incluye el "clave" avión entrenador. "Nos sitúa entre los principales contribuyentes de la OTAN en capacidades operativas", ha agregado.

"Es una apuesta por la cooperación internacional con un socio de la OTAN, como es Turquía, y una apuesta por reforzar la soberanía tecnológica con la capacitación de las Fuerzas Armadas, pero buscamos el desarrollo de un ecosistema industrial altamente competitivo", ha resumido.

Dumont, por su parte, ha afirmado que el avión "servirá de puente hacia la sexta generación de cazas" y considera el programa como "el símbolo de una España industrial, fuerte y tecnológicamente independiente". "Es la prueba de que, cuando Airbus y el ecosistema nacional trabajan unidos, no hay techo que no podamos alcanzar", ha agregado.

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de Turkish Airlines, Omer Cihad Vardan, ha destacado el "orgullo" que ha supuesto la firma, y ha afirmado que tiene "confianza" en que la vinculación entre todas las partes les reporte "beneficios significativos". Además, ha agradecido a las instituciones y personas que han hecho posible la firma del contrato.

Asimismo, Görgün ha trasladado su "aprecio" al Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas por colaborar para cerrar el acuerdo y ha dado las gracias a Airbus y Turkish Airlines "por su experiencia y convertir este programa en realidad". Además, ha alabado la "integridad y dedicación" demostrada por las partes.