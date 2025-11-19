Lockheed Martin y Diehl se alían para integrar los misiles Iris-T en el sistema Aegis y en los lanzadores MK41 y MK70

Archivo - (I-D) La Vicepresidenta De Lockheed Martin, Chandra Marshall, Y El Consejero Delegado De Diehl, Helmut Rauch, Durante La Firma Del Acuerdo Entre Ambas Compañías. - LOCKHEED MARTIN - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La armamentística estadounidense Lockheed Martin y la alemana Diehl se han aliado para estudiar la posibilidad de integrar la familia de misiles Iris-T --producidos por la firma germana-- en el sistema de combate naval Aegis y en los lanzadores verticales modelos MK41 y MK70, equipamientos estos últimos desarrollados por la empresa norteamericana.

Ambas compañías han argumentado que esta alianza servirá para mejorar su oferta de defensa aérea y antimisiles para los países aliados de Estados Unidos y Alemania "en todo el mundo", según ha destacado en un comunicado la empresa norteamericana, que también ha resaltado que esta sería la primera integración de un misil europeo en el sistema de combate Aegis.

"Esta colaboración estratégica sigue demostrando la escalabilidad de nuestros programas, que aportan capacidades de defensa antimisiles de última generación", ha resaltado la vicepresidenta de Lockheed Martin, Chandra Marshall.

Por su parte, el consejero delegado de Diehl, Helmut Rauch, ha opinado que esta alianza permitirá a las "armadas de todo el mundo" beneficiarse de unos sistemas de defensa aérea "óptimos" para sus buques de combate.