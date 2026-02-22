El Observatorio de la Vida Militar lleva al Congreso un informe que constata el déficit "crónico" de militares en España

Archivo - Un militar durante un ejercicio, a 21 de marzo de 2024, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

El Observatorio de la Vida Militar presentará el martes en la Comisión de Defensa del Congreso su informe correspondiente a 2024, que constata un déficit de entre 13.000 y 23.000 militares en servicio activo y denuncia el "escaso interés" por ascender una vez dentro, debido a los bajos sueldos y los problemas que la movilidad lleva aparejados.

Según los datos recogidos por el Observatorio de la Vida Militar, un órgano consultivo adscrito a las Cortes, el personal militar en servicio activo, a 1 de enero de 2025, alcanzó un total de 116.739 militares, lo que supone un ligero incremento de 329 efectivos respecto al 1 de enero de 2024, fecha en que eran 116.410.

El Artículo 16 de la Ley de la Carrera Militar establece que el número máximo de militares profesionales en servicio activo se fija entre 130.000 y 140.000 efectivos, en los que están incluidos un máximo de 50.000 oficiales generales, oficiales y suboficiales.

Por lo tanto, el Observatorio de la Vida Militar constata que existe un déficit de entre 13.000 y 23.000 militares en servicio activo, tilda esta carencia de "crónica" porque, desde 2010, la evolución de los efectivos de las Fuerzas Armadas en situación de servicio activo resulta "claramente decreciente" En 2025, acumulaba una pérdida de 13.300 militares profesionales.

El órgano lamenta en el trabajo que el actual debate geopolítico "parece volcar actualmente" su esfuerzo en "modernizar y ampliar" medios y sistemas de armas, pero "no contempla con el mismo énfasis, ni en número ni en preparación, al personal militar que deberá emplearlos". Además, el "continuo avance" de las medidas de conciliación "deberían haber venido acompañadas de un incremento de efectivos", agrega.

LA DISTRIBUCIÓN

De la distribución general se desprende que los cuadros de mando representan algo más de un tercio de los efectivos en situación de servicio activo, un 34,83% concretamente, según los datos recogidos por el órgano. Mientras, la tropa y marinería constituye el 65,17% restante del total de las Fuerzas Armadas.

De los 116.739 militares en servicio activo, 40.656 son cuadros de mando (oficiales generales, oficiales y suboficiales). Se trata de un incremento de 51 cuadros de mando respecto a 2023. De su lado, el total de efectivos de tropa y marinería, a 1 de enero de 2025, era de 76.083 militares.

Por ejércitos, en Tierra los cuadros de mando suponen el 29,29% de los efectivos, mientras que la escala de tropa representa el 70,71% del total; en la Armada los cuadros de mando aportan el 35,23% de los efectivos, siendo la escala de tropa y marinería el 64,77% restante; y en el Ejército del Aire y del Espacio los cuadros de mando son el 44,87% de los efectivos, mientras que la escala tropa constituye el 55,13% del total.

Y respecto a las mujeres, el año 2024 finalizó con un incremento de 119 mujeres respecto a 2023, lo que modifica ligeramente la ratio de ese año, pasando del 13% al 13,1%. Estas cifras posicionan a España por encima de la media de los países de la OTAN, que se sitúa en un 12,73%.

BAJO RECLUTAMIENTO

El informe del Observatorio de la Vida Militar muestra que el número de plazas ofertadas para las Fuerzas Armadas se ha incrementado en 2024 en un 18%, de 6.826 a 8.062. Pero este incremento de plazas no lleva aparejado un incremento de solicitudes que sea proporcional a ellas, aunque se pase de 29.638 en 2023 a 33.777 en 2024.

En consecuencia, la relación solicitando/plaza baja de 4,30 a 4,20 y no es ni siquiera la mitad que en 2022 cuando era de 8,60. No obstante, ese año la oferta fue sensiblemente inferior a la habitual porque solo se ofertaron 4.300 plazas.

La ratio, que llegó a casi 28 aspirantes por plaza en 2013 se ha desplomado en este período. Apenas fue corregido en los años 2021 y 2022 y, alcanzado 2024, señala una proporción muy preocupante, no solo por el menor número de aspirantes, sino también por la peor selección que se puede hacer entre ellos, destaca el Observatorio.

ACCESO A ESCALAS DE OFICIALES

El informe también se ocupa del acceso directo a las escalas de oficiales de todos los cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas en 2024 y muestra un una disminución de un 8,5% respecto del año 2023, pasando de las 3.269 solicitudes de entonces, a 2.993 en el año 2024, y de una ratio de 4,59 solicitantes por plaza a 3,55. En 2021, solo tres años antes, esa ratio era de 6,25 solicitantes por plaza.

Así, el Observatorio de la Vida Militar avisa de que el interés por el acceso a las escalas de oficiales de las Fuerzas Armadas "debe empezar a ser motivo de preocupación" y califica de "urgente" analizar las causas de "ese cada vez más escaso interés".

Entre esas razones, el órgano esgrime las retribuciones de la profesión militar, que son "diferentes e inferiores" respecto al resto de los servidores públicos, en especial a las de los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "En los últimos años, los miembros de las Fuerzas Armadas han tenido una mayor pérdida de poder adquisitivo al no experimentar similar incremento que el IPC en línea con el resto del personal al servicio de la Administración", indica el informe.

Además, alega la constante movilidad del militar le ocasiona en algunos cambios de destino una pérdida de poder adquisitivo debido a la carestía de la vida en el nuevo lugar de residencia. Asimismo, en determinadas circunstancias el escaso incremento de retribuciones por ascenso al empleo superior, al variar parte de las retribuciones variables, unido a los inconvenientes del posible cambio de destino, hace que muchos militares dejen de lado su progreso profesional, renunciando a las evaluaciones para el ascenso, agregan.

MÁS DENUNCIAS POR ACOSO SEXUAL O RAZÓN DE SEXO

Por otro lado, el informe recoge un aumento del 10,8% de las denuncias por acoso sexual o por razón de sexo en las Fuerzas Armadas en 2024, respecto al año anterior. Se trata del año en el que más denuncias por esta razón se han contabilizado desde que el Observatorio de la Vida Militar comenzó a reunir datos, en 2016.

El grueso de las denuncias, 25 en total, se concentran en el Ejército de Tierra, mientras que 13 se han registrado en el Ejército del Aire y nueve en la Armada. En el órgano central del Ministerio de Defensa se han contabilizado tres y una más en el Estado Mayor de la Defensa (EMAD). Ninguna de las denuncias ha dado aún lugar a condena o sanción.