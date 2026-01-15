La ONU protesta ante Israel por el ataque de su ejército contra una patrulla española en Líbano

Archivo - Detalle del uniforme de uno de los militares que componen la segunda rotación de la Brigada Líbano XLII (BRILIB XLII), en la Base Aérea de Torrejón, a 17 de noviembre de 2024, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general adjunto del Departamento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix, condenó y expresó su protesta ante Israel por el ataque del Ejército del Estado hebreo contra una patrulla española de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL).

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha detallado en declaraciones a los medios de comunicación que habló personalmente con Lacroix para quejarse por el ataque, al margen de la condena del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Robles ha añadido que Lacroix le informó de que condenó el ataque en una reunión al día siguiente del ataque y de que "iba a poner una queja total y absoluta en nombre de la ONU y España" ante el Ejército de Israel.

Tres carros de combate israelíes penetraron la tarde del lunes en territorio libanés y abrieron fuego contra un batallón español de la Brigada Este de la FINUL, que salió ileso. La FINUL ha informado de al menos ocho ataques contra sus efectivos durante el 2025, cuando ya estaba en vigor el alto el fuego pactado en noviembre de 2024 que preveía la retirada tanto de Israel como del partido-milicia chií Hezbolá del sur de Líbano.