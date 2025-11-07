Robles lamenta la ruptura de Junts, pero defiende seguir trabajando porque quedan "asignaturas pendientes" en Defensa

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, en una imagen de archivo - Martín C. - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha lamentado este viernes la ruptura de Junts con el Gobierno, pero ha abogado por seguir "trabajando día a día" porque, en lo que se refiere a su Ministerio, quedan "asignaturas pendientes". "Se lo debemos a los españoles", ha agregado.

En un encuentro con su homóloga francesa, Catherine Vautrin, la titular de Defensa ha señalado que reuniones como la mantenida son "una prueba muy importante" de que "hay que trabajar" en el ámbito internacional y que, en el caso concreto de su cartera, hay que continuar apostando por la industria y la creación de empleo, en el marco del incremento en las inversiones en esta materia.

"El Gobierno tiene que trabajar día a día, y vamos a seguir trabajando, se me hace muy difícil decir que el Gobierno ya no tiene nada que hacer", ha subrayado Robles, en alusión al órdago de Junts, que ha sustanciado su bloqueo a la legislatura con enmiendas a la totalidad a todas las leyes del Ejecutivo y asegurando su voto en contra en todas las iniciativas gubernamentales.

"Tenemos tanta asignaturas pendientes, como la creación de empleo, contribuir a la paz y a la proyección internacional, que vamos a continuar trabajando día a día porque se lo debemos a los ciudadanos españoles", ha rematado.