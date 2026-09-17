Seguridad Nacional alerta de la "amenaza" de las guerras híbridas y ya trabaja para actualizar su Estrategia

Archivo - La directora del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Loreto Gutiérrez Hurtado, en el Congreso, a 6 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora de Seguridad Nacional, la general Loreto Gutiérrez Hurtado, ha encuadrado este jueves a la "amenaza" que comportan las estrategias híbridas como "uno de los desafíos más característicos del momento" y ha recordado que su departamento ya ha iniciado los trabajos para elaborar una nueva Estrategia de Seguridad Nacional a la luz de la "transformación" del mundo.

Durante su intervención en los 'Diálogos para la Seguridad' organizado por el diario 'El País' en la sede del CESEDEN en Madrid, la general ha destacado que, en la confección de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, la vigente actualmente, el departamento que dirige se fijó el objetivo de "desarrollar la capacidad de prevención, detección y respuesta" frente a las estrategias híbridas, "amenaza que constituye uno de los desafíos más característicos del momento".

La Ley de Seguridad Nacional de 2015 establece revisiones de la Estrategia, el marco que guía la política de seguridad del Estado, cada cinco años "o cuando las circunstancias cambiantes del entorno estratégico" así lo requieran. La primera se promulgó en 2013 y se ha revisado en 2017 y 2021.

POR UCRANIA Y ORIENTE PRÓXIMO

En virtud de ese mandato, el Consejo de Seguridad Nacional aprobó el procedimiento para redactar y elaborar un nuevo documento en abril de 2025, una decisión amparada "sobre todo" por las guerras de Ucrania y la "involución" de la situación en Oriente Próximo, según ha explicado la general Gutiérrez Hurtado. La reedición "prueba que es un documento vivo, que evoluciona conforme el mundo se transforma", se ha congratulado.

La directora del Departamento de Seguridad Nacional ha hecho una breve mención a la situación de Ceuta para recordar que la crisis supuso la primera vez que el Gobierno activó la situación de interés para la seguridad nacional.

"Un sistema de Seguridad Nacional que actualmente se encuentra activado de forma extraordinaria desde la declaración de interés para la Seguridad Nacional en la ciudad de Ceuta, situación declarada por real decreto previo informe del Consejo de Seguridad Nacional el pasado 25 de agosto", ha recordado. "Esta es la primera vez que se ha declarado la situación de interés para la seguridad en España desde que se promulgó nuestra ley de Seguridad Nacional en 2015", ha incidido.