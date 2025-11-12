Thales modernizará el sistema operativo del único portaaviones de Tailandia, fabricado en España en 1996

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La firma francesa de defensa Thales ha logrado un contrato para modernizar el IPMS --el sistema operativo-- del portaaviones tailandés HTMS Chakri Naruebet, el único con el que cuenta el país y que se construyó en Ferrol entre 1994 y 1996 en base al Príncipe de Asturias, el navío del mismo tipo que durante años fue el buque insignia de la Armada española.

"El aumento de las diversas amenazas en los entornos marítimos exige que las plataformas navales se adapten a requisitos operativos en constante evolución. La automatización de procesos puede brindar un gran apoyo a los operadores al impulsar la toma de decisiones, permitir ajustes rápidos, aumentar la eficacia operativa y garantizar el funcionamiento seguro de la plataforma", ha detallado Thales en un comunicado.

En ese sentido, el IPMS proporciona al buque una interfaz integrada con los sistemas de combate y navegación, así como sistemas de entrenamiento, entre otras cuestiones.

"Gracias a la monitorización en tiempo real, la automatización y las interfaces intuitivas, el IPMS modernizará la infraestructura del HTMS Chakri Naruebet, de 28 años de antigüedad, permitiendo a la Armada controlar los sistemas mecánicos, eléctricos y de control de averías del buque. Esta solución modular y escalable se adaptará a los requisitos específicos y al considerable tamaño del buque, que es el buque insignia de la Armada Real de Tailandia y el primer y único portaaviones del sudeste asiático", ha remarcado Thales.

En ese sentido, el HTMS Chakri Naruebet se construyó en los astilleros de Ferrol por parte de Empresa Nacional Bazán, que hoy en día forma parte de Navantia.