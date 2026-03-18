El 76% de consumidores de la UE prefiere comprar productos europeos, pero solo la mitad pagaría más, según un estudio

Archivo - Bandera de la Unión Europea. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los consumidores europeos apoyan una Europa "mas fuerte y autosuficiente" con "un liderazgo a la altura de su peso económico y moral". Reclaman que la UE invierta en tecnología, asegure sus propios suministros de alimentos y energía, y complete el Mercado Único y, aunque el 76% dice que preferiría comprar productos europeos, solo la mitad está dispuesta a pagar más por ello.

Así se desprende de la encuesta 'Los consumidores como actores geopolíticos: Qué esperan los europeos de la UE en un mundo disruptivo' realizada en el mes de febrero con la participación de 10.000 encuestados, unos 1.000 españoles. El informe, que ha sido coordinado por Euroconsumers y realizado en colaboración con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y otras nueve asociaciones de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia y Portugal, revela un continente en una encrucijada: "orgulloso de sus valores, preocupado por su futuro y exigiendo una UE más asertiva".

A tenor de lo expresado en la encuesta, los europeos están orgullosos de los logros de la UE, la reconocen como una potencia económica global y un faro de calidad de vida. Pero solo un tercio ve a la UE como una potencia militar, y muchos sienten que su influencia en el escenario mundial no alcanza su potencial. Los europeos quieren un liderazgo que esté a la altura del peso económico y moral de la UE.

Preguntados por comercio y aranceles, los ciudadnos encuestados miran más allá de las alianzas tradicionales, con más de la mitad priorizando los lazos comerciales con Asia y China sobre la reparación de las dañadas relaciones con Estados Unidos. Pero también con otras regiones y el 54% aprueban el reciente acuerdo con Mercosur, frente al 16% que se oponen.

El 74% cree que Estados Unidos usa los aranceles para presionar a la UE. También son mayoría (70%) quienes desean que se responda de la misma manera, aplicando aranceles similares. Además apuntan que hay límites que no deben traspasarse como negociarse la seguridad alimentaria ni los derechos digitales por importaciones más baratas.

ACUERDOS COMERCIALES

Así, casi el 80% ve los acuerdos comerciales como una forma de construir nuevas alianzas políticas, pero también quieren la seguridad de que abrir mercados no supondrá bajar demasiado los estándares.

Apoyan mayoritariamente la idea de una Europa más fuerte y autosuficiente y quieren que la UE invierta en tecnología, asegure sus propios suministros de alimentos y energía, y complete el Mercado Único. Sin embargo, mientras que el 76% dice que preferiría comprar europeo, solo la mitad está dispuesta a pagar más por ello: es un reflejo de las presiones actuales sobre el coste de la vida.

En lo que respecta a la resistencia a las presiones globales, los europeos muestran una fuerte solidaridad, con un 72% apoyando a Dinamarca y Groenlandia frente a los intereses estadounidenses. Pero más de la mitad dice que su propia estabilidad económica debe ser lo primero y consideran que la UE no puede pedir a los ciudadanos que asuman el coste de las posturas geopolíticas sin un plan para proteger sus medios de vida.

Aunque muchos europeos se preocupan por el aumento de costes, la seguridad y que el mundo se vuelva aún más inestable, siguen creyendo en los valores fundamentales de la UE. Más de la mitad confía en que los derechos humanos y la democracia en Europa seguirán siendo fuertes, sin importar los desafíos que surjan a continuación.