Afectados por incendios: la OCU ofrece información para reclamar ayudas y daños

Varias personas observan el incendio, a 20 de agosto de 2025, en Boca de Huérgano, León, Castilla y León (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

Pide que se aprueben ayudas "con celeridad"

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha activado una campaña para ayudar a los afectados por los incendios forestales a reclamar los daños ocasionados.

En este sentido, ha recordado que los incendios forestales no están considerados un riesgo extraordinario, por lo que los daños ocasionados son cubiertos por los seguros contratados por los afectados. En este sentido, ha explicado que "la mayoría" de los seguros de hogar cubren el riesgo de incendio.

Si bien, ha apuntado, que, en el caso de los vehículos, deben tener contratado un seguro a todo riesgo o a terceros ampliado, más allá del seguro a terceros básico o a terceros con lunas para estar cubiertos.

En esta misma línea, ha advertido de que la indemnización que pagaran las compañías dependerá de la cobertura contratada. Por ello, ha aconsejado revisar las condiciones de la póliza para ver qué daños están cubiertos.

"La normativa establece que los usuarios tienen siete días para comunicar el siniestro. A partir de ahí, las compañías de seguros tienen 40 días para peritar los daños y ofrecer una indemnización provisional por el importe mínimo que pueda deber según lo conocido hasta ese momento y hasta 3 meses (desde que se produjo el siniestro) para pagar la indemnización definitiva", ha expuesto.

En el caso de que exista disconformidad con la indemnización ofrecida, la OCU ha recomendado reclamar inicialmente a la aseguradora presentando "uno o varios presupuestos detallados" de la reparación o reconstrucción.

"Si la discrepancia se debe a cómo interpreta la póliza la compañía, la reclamación hay que dirigirla primero al servicio de atención al cliente o departamento equivalente. Y si la respuesta es negativa o no llega en un mes, el consumidor puede optar por acudir al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, o bien dirigirse directamente (o con posterioridad) a la vía judicial, que es la única instancia con capacidad para resolver definitivamente la controversia", ha apuntado.

ACONSEJA APORTAR "LAS MAYORES PRUEBAS POSIBLES"

La organización también ha aconsejado aportar "las mayores pruebas posibles" sobre el alcance de los daños sufridos a través de videos, fotos o documentos. Además, ha dicho que es "conveniente" guardar en otra ubicación una copia digital de los documentos más importantes para "facilitar" las reclamaciones.

Así, la OCU ha puesto a disposición de personas afectadas por los incendios el teléfono 900813551 para informar sobre la reclamación de los daños sufridos. Estará disponible de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a jueves y de 9:00 a 14:00 los viernes. También podrán acceder a toda la información sobre las diferentes ayudas en su página web.

Por otro lado, aunque el Gobierno ha anunciado la declaración de zona catastrófica, la OCU ha exigido que se aprueben "con celeridad" las ayudas por el importe necesario "para compensar los daños reales sufridos". También ha pedido la creación de una ventanilla única que permita a los afectados gestionar las diferentes ayudas aprobadas por las diferentes administraciones (central, autonómica y local) de forma "rápida y eficiente".

Finalmente, la OCU ha señalado que, tal y como ha ocurrido "en situaciones similares", y "a pesar de que en teoría los riesgos están cubiertos", los seguros "no responden o retrasan y ponen trabas al pago de indemnizaciones por los siniestros". Si esto sucede, la organización anima los consumidores a reclamar ante "posibles incumplimientos de contrato".