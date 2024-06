Los 16 ganadores del programa Movers by FUE conocerán los mejores centros educativos de EEUU como Harvard o el MIT

La Fundación Universidad-Empresa (FUE), en colaboración con la Fundación Rafael del Pino, ha iniciado la séptima edición de su programa Movers by FUE

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Universidad-Empresa (FUE), en colaboración con la Fundación Rafael del Pino, ha iniciado la séptima edición de su programa Movers by FUE que este año ha seleccionado a 16 titulados universitarios excepcionales entre más de 2.000 candidatos por su rendimiento académico y su desempeño en prácticas profesionales.

El programa, que ha beneficiado a más de 100 jóvenes desde su creación en 2015, se distingue por ofrecer una oportunidad para conocer métodos de enseñanza avanzados y mejorar la proyección internacional de sus participantes, según han informado los impulsores de esta iniciativa.

Este programa comienza este viernes con una cena de bienvenida en la Cámara de Comercio de Madrid. El sábado, los 'Movers' recibirán una formación exclusiva en innovación y liderazgo en las instalaciones de la Fundación Rafael del Pino, seguida de una comida en la Fundación Universidad-Empresa.

El domingo, el grupo emprenderá un recorrido experiencial basado en el liderazgo y la innovación, conocido como Call4Talent, diseñado por la Fundación Rafael del Pino y financiado por la Fundación Universidad-Empresa. Se trata de un itinerario de una semana por Estados Unidos, donde visitarán los centros educativos, de investigación y emprendimiento más destacados de Boston y Nueva York.

El recorrido en Boston incluye visitas a Harvard Medical School, Wyss Institute, Massachusetts Institute of Technology (MIT), reuniones en Liberty Mutual-Financial Services y Sasaki-Urban Planning; Architecture, Kennedy School of Government y MIT Sloan School of Management.

En Nueva York, los participantes tendrán una recepción por la directora de la Spain-US Chamber of Commerce, un encuentro con el fundador de Ori Living, una visita al Ayuntamiento de Nueva York, reuniones con la firma internacional de abogados Curtis, Mallet-Prevost, Colt; Mosle, además de visitas al nuevo campus de la Universidad de Columbia, la sede de Microsoft y la empresa Datadog.

El programa cuenta con la participación de estudiantes de cinco comunidades autónomas y tres países, con un 62% provenientes de universidades públicas. Las disciplinas abarcan desde Ingenierías hasta Relaciones Internacionales, reflejando la diversidad y talento de los participantes.

Además de la formación académica y profesional, los 'Movers' tendrán la oportunidad de ser apadrinados por antiguos ganadores del programa, así como por Becarios de Excelencia Rafael del Pino, quienes les guiarán y apoyarán durante todo el proceso.