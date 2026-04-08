El 56% de los alumnos de Bachillerato escogerá su grado por vocación, un 2% menos que año anterior, según un estudio

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MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 56% de los alumnos de Bachillerato escogerá sus estudios universitarios por vocación, lo que supone un 2% menos que el año anterior, según un estudio elaborado tras la celebración del Salón de Orientación Universitaria UNITOUR 2025-2026, en 25 ciudades españolas entre octubre de 2025 y febrero de 2026.

El informe, realizado a una muestra de 1.500 jóvenes entre todos los asistentes a la última edición del Salón, analiza las tendencias, motivaciones y preocupaciones de los futuros universitarios.

Según los datos de la investigación, recogida por Europa Press, el 28% de los encuestados elegirá carrera universitaria teniendo en cuenta las salidas profesionales, también un 2% menos que el año pasado.

Por provincias, el espíritu vocacional destaca en San Sebastián, donde un 76% de los alumnos elegirá por este motivo, seguido de Tenerife (73%), A Coruña (72%) y Vitoria (69%). Por otro lado, los estudiantes que más se fijan en las salidas laborales de su futura titulación se encuentran en Alicante (48%), León (45%) y Valencia (38%).

En cuanto a sus perspectivas de futuro una vez finalizada la universidad, el 38% de los jóvenes españoles prefiere trabajar en la empresa privada, una cifra que ha descendido respecto al 41% del año anterior. También ha bajado ligeramente el porcentaje de encuestados que tienen previsto montar su propio negocio (32%), frente al curso pasado (34%).

De este modo, las provincias con mayor espíritu emprendedor en esta edición son Mallorca (41%), Tenerife, Málaga y Valencia (40%) y Madrid (39%).

El interés por la función pública ha repuntado después de algunos años bajando: un 26% tiene previsto opositar, tres puntos más que el 23% registrado en la edición 2024-2025. Castellón lidera esta tendencia, con un 54% de sus alumnos interesados en ser funcionarios.

Preguntados sobre dónde les gustaría cursar sus estudios universitarios, el 52% de los jóvenes prefiere hacerlo en su propia provincia o comunidad, frente al 50% del año anterior. Por el contrario, un 33% se desplazará a otra comunidad autónoma y un 13% buscará formación en el extranjero, manteniéndose esta última cifra idéntica a la del curso pasado.

En el caso de Valencia, el 92% de sus estudiantes afirma que se quedará en su comunidad para cursar sus estudios universitarios, mientras que los alumnos de Logroño son los más dispuestos a mudarse, con un 74% que planea estudiar fuera de su región.

Por último, respecto al lugar en el que prefieren desarrollar su carrera profesional, el 32% escoge su propia provincia o comunidad, y un 25%, cualquier lugar de España. Por su parte, un 22% se iría fuera de España y el 21% se trasladará donde encuentre un trabajo.