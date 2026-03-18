El 63% de los docentes cree insuficiente su formación para identificar desprotección en los niños más pequeños

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MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 63% de los docentes cree insuficiente su formación para identificar casos de desprotección y violencia en los niños más pequeños y tres de cada 10 desconoce la ley de protección frente a la violencia hacia la infancia y la adolescencia (LOPIVI).

Así se desprende del informe 'Crecer en entornos seguros', elaborado por la organización de infancia Educo con motivo de la apertura de los plazos de preinscripción en las escuelas infantiles, para el que ha contado con la colaboración de 50 docentes y 600 familias.

La ONG ha alertado de que el sistema no está suficientemente preparado para proteger bien a los menores de 0 a 3 años, una etapa que para Educo "es fundamental y decisiva para lograr un bienestar duradero". "Las habilidades que se desarrollan a lo largo de la vida se basan en capacidades básicas adquiridas en la primera infancia", ha argumentado la entidad social.

A lo que considera Educo falta de preparación de los docentes se suma la "baja implantación" del coordinador de bienestar y protección en las escuelas infantiles, una figura que debería ser clave ya que su función es prevenir y responder ante cualquier riesgo.

"Aunque la ley orgánica establece su obligatoriedad, las normativas autonómicas no desarrollan esta figura de manera explícita para la etapa de 0 a 3 años y, en muchos casos, tampoco mencionan su aplicación en centros de titularidad privada, que representan una parte muy significativa de este tramo educativo", ha explicado Helena Juanes autora del informe y especialista en Primera Infancia de la ONG Educo.

COORDINADORES DE BIENESTAR

Cuando se pregunta al personal docente de esta etapa sobre la figura del coordinador de bienestar, la mitad (51 %) la desconoce, "a pesar de ser obligatoria según la ley". Si pertenece a un centro privado, esta cifra se dispara hasta un 73 %. Y solo un 31 % afirma contar con esta persona en su centro, y la respuesta varía según la titularidad del centro: en escuelas públicas en torno a la mitad dice que tienen coordinador de bienestar mientras que en privadas o concertadas lo afirma el 9 %.

Educo también ha advertido de que las familias con hijos en esta etapa de 0-3 tampoco disponen de herramientas suficientes. Entre las 600 familias encuestadas, el 76 % dice haber recibido poca o ninguna información sobre qué hacer o a quién acudir si sospecha que un menor de su entorno podría estar en riesgo. Además, casi la mitad no ha oído hablar de la LOPIVI. Entre las familias, el desconocimiento del coordinador de bienestar también es mayoritario: apenas un 16 % sabe bien qué es o para qué sirve.

"Cuando una familia siente que algo no va bien, debería tener claro qué hacer y a quién acudir. El miedo a equivocarse o la falta de información no pueden frenar una alerta que puede proteger a un bebé, porque además sabemos que las experiencias adversas durante la primera infancia pueden generar daños irreversibles y sus consecuencias duran toda la vida", ha argumentado Juanes.

La organización ha advertido, además, de la dificultad de tener datos fiables y completos sobre la realidad de la violencia infantil. Según ha explicado, a día de hoy, España cuenta con el Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI), herramienta oficial del Gobierno central, según el cual el 14,5 % de todas las notificaciones de sospecha de maltrato infantil corresponden a niños y niñas de 0 a 3 años, lo que equivale a uno de cada siete casos. Pero estos datos, según Educo, "no reflejan una prevalencia real, ya que están condicionados por la sensibilización, detección y uso del sistema de registro en cada territorio". "Necesitamos una imagen completa y fiable de lo que ocurre en esta etapa para poder diseñar políticas públicas efectivas", ha añadido Juanes.

Desde Educo han incidido en que la etapa 0-3 exige una mirada especializada. "Cuando hablamos de bebés o niñas y niños tan pequeños, los signos de alarma son sutiles. Si las personas cuidadoras no reciben formación específica, la violencia puede pasar totalmente inadvertida. Y un bebé no puede contarlo", ha indicado Juanes.

Por ello, entre sus recomendaciones, Educo pide reconocer la etapa 0-3 como tramo con características diferenciadas en la legislación y normativa que afecta a su protección, adaptar los protocolos de protección a las necesidades reales de estas edades, garantizar formación básica y continua para los equipos profesionales, reducir ratios en escuelas infantiles para mejorar la observación y la atención individualizada, mejorar la comunicación entre centros y familias, dar un mayor apoyo a las familias para el ejercicio de una crianza positiva, y asegurar un sistema homogéneo de datos a nivel nacional.

La ONG considera "urgente" impulsar un plan estatal integral para la primera infancia orientado a la igualdad de oportunidades desde los primeros años que garantice, "entre otras medidas, el acceso universal y gratuito a la educación y el cuidado de 0 a 3 años y la mejora de la coordinación entre las escuelas infantiles, los servicios pediátricos y de atención temprana y los servicios sociales".