El 78% de europeos cree que las capacidades digitales deben ser como la lectura o matemáticas en la escuela, según la UE

11 Dic.

El 78% de los europeos opina que las capacidades digitales deben recibir la misma atención en la escuela que la lectura, las matemáticas y las ciencias, y nueve de cada diez las incluirían en la educación a todos los niveles.

Así lo indican los resultados de la encuesta 'Future Needs in Digital Education' ('Necesidades futuras en la educación digital') del Eurobarómetro publicada este jueves.

En este sentido, el 92% de los europeos considera que las escuelas tienen un papel fundamental que desempeñar en la enseñanza de cómo hacer frente a los posibles efectos negativos de las tecnologías digitales en la salud mental y el bienestar.

Asimismo, el 80% de los encuestados está de acuerdo en que la alfabetización digital ayuda a protegerlos contra la desinformación y la desinformación en línea.

Por otro lado, un 89% defiende que todos los profesores deben contar con las habilidades necesarias para enseñar a los estudiantes cómo discernir los hechos de la ficción online y navegar por las complejidades de la información digital.

Un 69% de los encuestados expresan su apoyo a la prohibición de los teléfonos inteligentes en las escuelas y un 87% está a favor de promover las tecnologías digitales diseñadas específicamente para el aprendizaje en las escuelas.

En cuanto a la Inteligencia Artificial (IA), el 54% afirma que la IA aporta beneficios y desafíos para la enseñanza y el aprendizaje y pide que se siga evaluando.

Los ciudadanos creen que la UE tiene un papel importante que desempeñar en el establecimiento de normas para el uso de las tecnologías digitales en la educación, por ejemplo en materia de protección de datos o IA (49%).

La encuesta del Eurobarómetro Flash se llevó a cabo en línea en los 27 países de la UE entre el 7 y el 14 de mayo de 2025. Se basa en las respuestas de 25 781 europeos.