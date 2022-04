Alegría defiende que la repetición es inútil y el PP denuncia que su fin persigue crear una "masa" de ciudadanos

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, ha defendido este martes en el Pleno del Senado que la repetición de curso es una medida inútil, mientras que para el PP eliminar la repetición de curso persigue la creación de una "masa" de ciudadanos.

En respuesta a una pregunta sobre los criterios académicos que deben darse en cada caso para que los alumnos puedan pasar de curso, Pilar Alegría ha vuelto a recalcar que con la nueva norma educativa la promoción de los alumnos se abordará en función de cada caso y serán los profesores quienes adoptarán "la mejor solución" para cada alumno. "No descubre nada nuevo, es lo que se hace en la mayoría de países europeos", ha añadido la ministra.

Sin embargo, para el senador 'popular', con la LOMLOE se consagran "cuatro barbaridades": la eliminación de las calificaciones numéricas, la supresión del estudio cronológico de las humanidades, la posibilidad de promocionar sin límite de suspensos y la eliminación de la repetición de curso, según ha enumerado.

"¿Qué hay detrás de esto? Una concepción de la educación en el igualitarismo, pero no confundir con la igualdad, el igualitarismo iguala por abajo, todos somos iguales en derechos y obligaciones pero no en méritos, que se fundamentan en el sacrificio, en la exigencia, lo contrario a lo que promueven ustedes", ha señalado Ruz en referencia al Gobierno, pues considera que el igualitarismo persigue "la creación de la masa para dirigir, manipular".

A juicio del senador del PP, España está en los rankings occidentales en fracaso escolar, pero el Gobierno en lugar de "luchar" contra eso, "elimina la posibilidad de que alumnos repitan para manipular las propias estadísticas". Así, Ruz considera que la LOMLOE, en general, lo que provoca es la "exaltación de la mediocridad".

En su turno de respuesta, la ministra ha llamado "previsibles" a las señorías del PP por no presentar ninguna "propuesta constructiva y novedosa" en términos de Educación aunque "cambiemos de siglo". "¿Qué miedo tienen a que se priorice el criterio de los docentes para que sean ellos quienes decidan? ¿Qué desconfianza tienen?", se ha preguntado, recordando al propio Ruz que él mismo es maestro.

La ministra ha recordado también que en España al menos 1 de cada 3 alumnos de 15 años ha repetido una vez de curso, una cifra que ha tachado de "realmente escandalosa". "Y no lo sería si después de repetir esos estudiantes, continuaran formándose de una manera más motivada, pero la realidad es bien distinta, van directamente a engrosar las tasas de abandono escolar, no tienen titulación universitaria ni oportunidades", ha explicado, para concluir su intervención defendiendo la labor del Gobierno en aportar "soluciones, medios y recursos" para que eso no suceda.

"Pueden seguir frivolizando y buscar titulares, pero no nos van a encontrar", ha advertido finalmente.