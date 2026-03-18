Los alumnos de Ceuta y Melilla empiezan la formación para saber actuar ante emergencias como inundaciones o incendios

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MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alumnado de todos los centros educativos no universitarios de Ceuta y Melilla han comenzado la formación incluida dentro del 'Plan de formación ante emergencias', según ha informado el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Este plan, aprobado por el Gobierno el pasado mes de septiembre, integra, de manera obligatoria, la prevención frente a riesgos climáticos, tecnológicos y sociales en todas las etapas educativas no universitarias del territorio nacional.

Gracias a este plan, diseñado conjuntamente entre Educación, Interior y las comunidades autónomas y aprobado por la Conferencia Sectorial de Educación el pasado 12 de junio, el alumnado recibirá a lo largo de este curso académico formación sobre cómo actuar ante riesgos específicos como inundaciones, terremotos, maremotos y tsunamis, erupciones volcánicas, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales y accidentes industriales, químicos, nucleares y del transporte de mercancías peligrosas.

Para ello, recibirán formación sobre prevención, sistemas de alerta, sistemas de emergencias, y se les explicará la diferencia entre información y desinformación en situaciones de emergencia.

Además, aprenderán a identificar situaciones de riesgo en el entorno y en grandes concentraciones humanas y cuáles son las medidas de autoprotección en cada situación. Se abordarán también las reacciones ante una emergencia y se darán orientaciones de apoyo emocional.

En la etapa de Infantil -tres, cuatro y cinco años- los escolares aprenderán a reconocer una alarma y los primeros indicios de peligro, y conocerán los principios básicos de la seguridad.

En los cursos posteriores, aprenderán que ante el riesgo de riadas hay que buscar altura; o que, si tiembla la tierra, hay que protegerse bajo el pupitre, entre otros ejemplos.

Para ello, el Ministerio ha formado a 865 docentes en Melilla y a 496 en Ceuta entre los que se incluye el coordinador de prevención de riesgos laborales de los distintos centros educativos. A esos docentes formados, se sumarán como formadores los miembros de los servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección civil de las ciudades autónomas, así como los voluntarios del sistema nacional de protección civil.

El alumnado recibirá formación ante emergencias de protección civil durante tres horas en las enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil, tres horas en educación primaria y cuatro en el resto de las enseñanzas. El objetivo es proporcionar a los centros un plan que integre los conocimientos, habilidades, actitudes y valores adecuados para afrontar situaciones de emergencia provocadas por causas naturales o derivadas de la acción humana de manera efectiva y segura.